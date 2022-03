Google Search Tips: इंटरनेट ब्राउजिंग की दुनिया में Google एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है. हर छोटी-बड़ी बातों के बारे में जानने के लिए अक्सर Google सर्च इंजन का ही उपयोग किया जाता है. (Google India) इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आपको यहां अपने हर सवाल का जवाब आसानी से मिल जाता है. इसलिए जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम सीधे Google ओपन करते हैं. (Google Tips) लेकिन क्या आप जानते हैं ​कि Google पर कुछ भी सर्च करना आपको परेशानी में डाल सकता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सर्च करने पर आप जेल भी हो सकती है और इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है. यहां हम आपको ऐसी ही 4 चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें Google पर सर्च करने से बचना चाहिए.Also Read - बिना इंटरनेट पेमेंट सर्विस ने मचाया धमाल, मात्र 20 दिनों में जुड़े 37 हजार से अधिक यूजर्स, जानिए कैसे करें इस सर्विस का उपयोग

फिल्म पाइरेसी

कुछ फिल्में रिलीज से पहले ही चर्चा में आ जाती हैं और कई बार लीक भी जाती हैं. किसी भी फिल्म की रिलीज डेट से पहले उसे ऑनलाइन लीक करना अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे में अगर आप लीक हुई यानि पाइरेसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो यह एक अपराध कहलाता है. भारत सरकार के इस कानून का उल्लंघन करने पर आपको 3 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

चाइल्ड पोर्न

भारत समेत कई देशों में चाइल्ड पोर्न एक बहुत गंभीर अपराध है और भारत सरकार चाइल्ड पोर्न को लेकर काफी सख्त है. यदि आप चाइल्ड पोर्न से जुड़े नियमों को उल्लंघन कर गूगल पर इस तरह की चीजें सर्च करते हैं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है. पोक्सो एक्स 2021 के सेक्शन 14 के तहत चाइल्ड पोर्न देखना और इसे शेयर करना दोनों ही बड़े अपराध हैं

बम बनाने की विधि

Google पर कुछ भी सर्च करने पर आसानी से मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि मजाक में भी बम बनाने की विधि सर्च न करें. क्योंकि बम बनाने की विधि या ऐसी ही दूसरी जानकारियां सर्च करने पर आपको जेल हो सकती है. ध्यान रखें ऐसा करने पर आपके सिस्टम की डिटेल व आईपी एड्रेस पुलिस व जांच एजेंसियों तक पहुंच जाता है.

प्राइवेट फोटो व वीडियो

किसी के प्राइवेट फोटो या वीडियो को सोशल मीडिया या Google पर लीक करना भी एक गंभीर अपराधा माना जाता है. इसलिए गलती से भी ऐसा कोई काम न करें जिसकी वजह से आपको परेशनी का सामना करना पड़े.