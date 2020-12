YouTube और Gmail समेत Google की कई सर्विसेज सोमवार शाम को अचानक डाउन हो गईं थीं. इससे भारत समेत दुनिया भर में यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. करीब 45 मिनट बाद दिग्गज टेक कंपनी ने खामी दूर करके अपनी प्रभावित सर्विसेज को फिर से सामान्य कर दिया. हालांकि, यूजर्स यह जरूर जानना चाह रहे हैं कि आखिर गूगल की सर्विसेज क्यों डाउन हुई थीं (Google Services Down Reason). दिग्गज टेक कंपनी ने बयान जारी कर इसके बारे में पूरी जानकारी दी है (why Google services were down). Also Read - Google ने कर्मचारियों के लिए Work From Home की सुविधा को अगले साल सितंबर तक के लिए बढ़ाया

गूगल के प्रवक्ता ने कहा 'आज (14 नवंबर) 3.47 AM PT (भारतीय समय के अनुसार शाम 5:17 बजे) पर गूगल ने इंटरनल स्टोरेज कोटा की समस्या के कारण लगभग 45 मिनट के लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम आउटेज का अनुभव किया. इस दौरान यूजर्स को लॉन-इन करने वाली सर्विसेज में एरर का सामना करना पड़ा. ऑथेंटिकेशन सिस्टम की इस समस्या को 4:32AM PT (भारतीय समय के अनुसार शाम 6:02 बजे) पर ठीक कर लिया गया. अब सभी सर्विसेज सामान्य रूप से काम कर रही हैं.'

Google ने मांगी माफी

गूगल के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि यह समस्या भविष्य में फिर से न हो. उन्होंने कहा, 'हम इस समस्या से प्रभावित सभी लोगों से माफी मांगते हैं और भविष्य में यह समस्या न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी पूरी समीक्षा करेंगे.'

दुनिया भर के यूजर्स रहे प्रभावित

गूगल सर्विसेज के ग्लोबल आउटेज से दुनिया भर के यूजर्स प्रभावित हुए. आउटेज के दौरान Gmail और YouTube जैसे पॉप्युलर ऐप लोड नहीं हो रहे थे. जीमेल यूजर्स न ईमेल भेज पा रहे थे और न ही ईमेल रिसीव कर पा रहे थे. वहीं, यूट्यूब यूजर्स कोई भी वीडियो नहीं देख पा रहे थे.

जीमेल और यूट्यूब के अलावा Google Maps, Calendar, Google Sheets, Google News, Google Classrom, Google Assistant और Google Docs समेत गूगल की अन्य सर्विसेज भी डाउन रहीं.