Google हुआ 25 साल का, जन्मदिन पर बनाया खास डूडल; छिपाए 3 राज

Google ने आज अपने होमपेज पर एक खास डूडल बनाया है. पुरानी यादों की झलकियां देता ये एनिमेटेड GIF Google के लोगो के इवोल्यूशन को दिखाता है. डिजाइन में ‘o’ को संख्या ’25’ से बदल दिया गया है. 27 सितंबर 1998 को Google Inc. को स्थापित किया गया. इसका आइडिया, दरअसल डॉक्टरेट कर रहे दो दोस्तों सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को बस यूं ही बातचीत के दौरान आया था. ये साल 1990 की बात है. दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे थे.

उनका वीजन बहुत क्लीयर था. वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंच बढ़ाना. हॉस्टल के कमरों से अपना काम शुरू करके, उन्होंने एक बेहतर सर्च इंजन प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया. उनकी कोशिश के शुरुआती दौर हॉस्टल के कमरों में थे, लेकिन बाद में वे एक किराए के गैरेज में चले गए और यही गैरेज Google का पहला ऑफिस बन गया.

Google की पैरेंट कंपनी Alphabet के CEO सुंदर पिचाई (Sundar Pichai) ने नये Doodle को X पर पोस्ट किया और कंपनी को हमेशा चैलेंज करके उसे इनोवेटिव बना रखने के लिए अपने यूजर्स को कंपनी की तरफ से थैंक यू कहा.

Happy 25th birthday @Google! 🎂 Thanks to everyone who uses our products and challenges us to keep innovating and to all Googlers! pic.twitter.com/bO3cI0DgvZ

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 27, 2023