अगर आप भी फोटो या वीडियो सेव रखने के लिए Google की फ्री क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर हो सकती है. क्योंकि कंपनी इस फ्री सर्विस को बंद करने की तैयारी कर रही है और इसके बाद यूजर्स को इसके लिए भुगतान करना होगा. Google अपनी Google Photo मुफ्त क्लाउड स्टोरेज सर्विस को अगले महीने 1 जून 2021 से बंद कर रहा है. यानि 1 जून के बाद यह सर्विस फ्री नहीं होगी ​बल्कि इसके लिए यूजर्स से पैसा वसूला जाएगा. Also Read - Samsung Galaxy M51 की कीमत में हुई 5,000 रुपये की भारी कटौती, जानिए नई कीमत

फोटो और वीडियो स्टोर करने के​ लिए देना होगा चार्ज

अगर आप ऑनलाइन फोटो और वीडियो स्टोरेज करते हैं तो 1 जून 2021 के बाद आपको इसके लिए चार्ज देना होगा. यूजर्स इस सर्विस का फ्री इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि 1 जून 2021 के बाद यूजर्स को 15GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगी. लेकिन अगर यूजर्स 15GB से ज्यादा फोटो, डॉक्यूमेंट्स या वीडियो ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें चार्ज देना होगा. Also Read - स्मार्टफोन का IMEI नंबर सेकेंडों में करें चेक, फॉलो करने होंगे ये सिंपल टिप्स

जानें कितना देना होगा चार्ज

1 जून 2021 के बाद यूजर्स ऑनलाइन डाटा स्टोर के लिए केवल 15GB फ्री स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. कंपनी Google One plans नाम के साथ ही यह प्लान की कीमत भी जारी की है. अगर आप 15GB से अधिक डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए कंपनी ने आपको 1.99 डॉलर यानि 146 रुपये चार्ज देना होगा. वहीं Google One plans का वार्षिक सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा. वार्षिक सब्स​क्रिप्शन के लिए यूजर्स को 19.99 डॉलर यानि लगभग 1,464 रुपये का भुगतान करना होगा. हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि आपके पुराने स्टोर किए गए फोटो आगे भी सेव रहेंगे उन पर कोई चार्ज नहीं ​लिया जाएगा. यह चार्ज केवल 1 जून 2021 के बाद स्टोर किए जाने वाले डाटा पर ही लागू होगा. बता दें कि Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 4 और Google Pixel 5 स्मार्टफोन यूजर्स को फ्री हाई क्वालिटी फोटो बैकअप की सुविधा मिलती रहेगी. Also Read - Samsung का नया फोल्डेबल फोन Galaxy Z Flip 3 जल्द हो सकता है लॉन्च, जानें संभावित कीमत और फीचर्स