गूगल सर्च (Google Search) से यूजर्स अब अपनी पर्सनल डिटेल को हटा सकेंगे जिनके चलते आपको नुकसान पहुंचा है या भविष्य में पहुंच सकता है. यदि आप भी उन यूजर्स में से हैं, जिनके घर का पता, फोन नंबर या ईमेल सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं, तो नया बदलाव आपके काम का है. अब गूगल (Google) की तरफ से यूजर्स को एक नई सुविधा दी गई है, जिसकी मदद से यूजर्स अपनी ऑनलाइनट पर्सनल डिटेल को हटा सकेंगे. जिन डिटेल को हटाया जा सकेगा, उसमें गूगल सर्च रिजल्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट जैसे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस हैं. गूगल की इस पॉलिसी के तहत यूजर्स गूगल पर मौजूद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेंसन को हटाने की मांग कर सकते हैं.Also Read - अब Truecaller से भी नहीं कर पाएंगे कॉल रिकॉर्ड, Google के एक फैसले से कंपनी को बंद करनी पड़ी ये FREE सर्विस

बेहतर पर्सनल प्राइवेसी और इन्फॉर्मेशन ऐक्सेस की जरूरत समझते हुए कंपनी ने ये सुधार किए हैं. गूगल के पॉलिसी हेड मिशेल चांग (Michelle Chang) ने कहा कि जब आप गूगल पर अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फिजिकल पता, आधार कार्ड सर्च करते हैं, तो कई बार यह जानकारी ऑनलाइन मौजूद होती है, जो कि यूजर प्राइवेसी के लिहाज से काफी संवेदनशील मानी जाती है. ऐसे में गूगल की तरफ से सारी जानकारी जैसे लॉग-इन क्रिडेंशियल को हटाने का ऑप्शन दिया जाता है. मतलब अब यूजर्स को उनकी जानकारी पर पहले के मुकाबले ज्यादा नियंत्रण मिलेगा. Also Read - दिल जीतने आ रहे हैं Google Pixel 7 सीरीज के स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले लीक से सामने आई ये महत्वपूर्ण डिटेल

कंपनी ने एक ब्लॉग में बताया कि यूजर्स अपनी जानकारी रिजल्ट्स पेज से हटवाने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं. गूगल सर्च के ग्लोबल पॉलिसी लीड मिशेल चांग ने कहा, रिसर्च में सामने आया है कि रिजल्ट्स में ढेर सारी पर्सनल जानकारी दिख रही है, जिसे यूजर्स संवेदनशील मानते हैं. एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जिन यूजर्स की जानकारी ऑनलाइन शेयर की गई है, वे इस कंटेंट को हटाना चाहते हैं और इससे नाखुश हैं. ज्यादातर यूजर्स अपनी संवेदनशील जानकारी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं और इसे बाकियों के साथ शेयर नहीं करना चाहते. Also Read - Google फ्री में दे रहा है Unagi इलेक्ट्रिक स्कूटर ,चाहता है '2 दिन' के लिए ऑफिस आने लगें लोग

You can now request removal of personal contact information like a phone number, email address, or physical address, as well as login info, from Google Search. Learn more: https://t.co/ZTFRtWlNKz

— Google SearchLiaison (@searchliaison) April 27, 2022