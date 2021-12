Google Year in Search 2021: साल 2021 में Google पर कई टॉ​पिंग काफी ट्रेंड में रहे. Google पर लोगों ने जमकर कई चीजें सर्च की हैं. इसमें कोविड वैक्सीन सेंटर की जानकारी से लेकर कोविड वैक्सीन (COVID 19) सर्टिफिकेशन डाउनलोड (How To Link PAN To Aadhaar) करने का तरीका शामिल हैं. इतना ही नहीं, लोगों ने Google पर यह भी खूब सर्च किया कि आखिर ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए. वहीं टॉप ट्रेंडिंग टॉपिंक (Google Top Trending Topic) में पैन को आधार से लिंक का तरीका (Google Trends) भी काफी सर्च में रहा. बता दें कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. यही वजह है कि भारतीय यूजर्स ने Google पर इस प्रोसेस को काफी सर्च किया है.Also Read - Airtel vs Vi vs Jio: छोटा पैकेट बड़ा धमाका, 100 रुपये से कम कीमत में पाएं कॉलिंग और डाटा का लाभ

पैन को आधार से लिंक करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 को आखिरी तारीख तय की है. यानि इससे पहले आपको अपना आधार पैन से लिंक करना होगा. जिसके बाद देश भर में लोगों आधार को पैन से लिंक करने का तरीका Google पर सर्च करते नजर आए. वहीं अब Google ने 2021 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले ट्रेंडिंग टॉपिक की लिस्ट शेयर की है और इसमें बताया गया है​ कि भारतीय यूजर्स ने 2021 में Google पर सबसे ज्यादा आधार को पैन से लिंक करने का तरीका सर्च किया है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आधार को पैन से कैसे लिंक किया जाए तो यह प्रोसेस फॉलो करें.

लेकिन पहले चेक कर लें स्टेटस

सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि आपका आधार नंबर पैन से लिंक है या नहीं.

इसके लिए सबसे पहले www.incometaxgov.in ओपन करें और वहां दिए गए Our Service के विकल्प पर क्लिक करें.

वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.

इसके बाद Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज ओपन होगा, जहां आपको PAN और Aadhaar Card की डिटेल भरनी हैं.

डिटेल भरने के बाद View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें. जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं.

PAN और Aadhaar Card करने का तरीका