Google, YouTube, Gmail down: Gmail, YouTube, और Google सर्च सहित Google की कुछ सर्विस डाउन हैं. यूजर्स इसकी शिकायत कर रहे हैं. Downdetector ने इसकी पुष्टि की है. Downdetector पर 9 हजार से ज्यादा यूजर्स यूट्यूब डाउन होने की शिकायत कर चुके हैं. जीमेल और गूगल सर्च करे लेकर भी यूजर्स ऐसी की शिकायत कर रहे हैं. Also Read - Most searched smartphones by Indians in 2020: साल 2020 में इन स्मार्टफोन्स का रहा जलवा, देखें टॉप 10 की लिस्ट

