सरकार की बड़ी तैयारी! यूजरनेम को लेकर सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए लागू होगा एक जैसा नियम, जानिए पूरी डिटेल

Whatsapp Username Feature: व्हाट्सएप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. न्यूज एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार अब देश में चल रहे सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक जैसे नियम बनाने पर विचार कर रही है. इसका मतलब है कि सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, बल्कि टेलीग्राम और दूसरे चैटिंग प्लेटफॉर्म भी एक समान नियमों के दायरे में आ सकते हैं. सरकार का मानना है कि सभी ऐप्स के लिए एक जैसा सिस्टम होने से नियम लागू करना आसान होगा और यूजर्स की सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) एक ऐसा साझा नियम तैयार करने पर काम कर रहा है, जो सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लागू हो सके. अभी अलग-अलग ऐप्स में अलग तरह के फीचर और नियम हैं. ऐसे में किसी एक ऐप के लिए अलग नियम बनाना आसान नहीं होता. इसी वजह से सरकार पूरे सेक्टर के लिए एक समान ढांचा तैयार करना चाहती है. इससे कंपनियों को भी साफ दिशा मिलेगी और नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा.
व्हाट्सएप अपने यूजरनेम फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर की मदद से लोग बिना मोबाइल नंबर बताए एक-दूसरे से चैट कर सकेंगे. इससे यूजर्स की प्राइवेसी जरूर बढ़ेगी, लेकिन सरकार को इसके गलत इस्तेमाल का डर भी है. सरकार का कहना है कि साइबर अपराधी इस सुविधा का इस्तेमाल फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगने, फिशिंग करने या डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड में कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर किसी मामले की जांच करनी पड़े तो जांच एजेंसियों के लिए सही व्यक्ति तक पहुंचना पहले के मुकाबले मुश्किल हो सकता है.
सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर इस फीचर पर अपनी चिंता जताई थी. साथ ही कहा गया कि जब तक सरकार के साथ बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस फीचर को भारत में शुरू नहीं किया जाए. बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप इस नोटिस का जवाब दे चुका है. वहीं, टेलीग्राम ने भी अपने यूजरनेम फीचर को लेकर सरकार को जवाब सौंप दिया है. अब सरकार दोनों कंपनियों के जवाब का अध्ययन कर रही है और आगे की प्रक्रिया पर फैसला लेगी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती. अंतिम नियम तय करने से पहले प्रमुख मैसेजिंग कंपनियों के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके बाद ही यह तय होगा कि नए नियम कैसे होंगे और किन ऐप्स पर लागू किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि उसका मकसद किसी फीचर पर रोक लगाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिससे यूजर्स की प्राइवेसी भी बनी रहे और साइबर अपराधों पर भी रोक लगाई जा सके. आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है.
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