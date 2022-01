One Digital ID: केंद्र सरकार आधार कार्ड की तर्ज पर एक Digital ID पर काम कर रही है, जिसे आने वाले समय में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस Digital ID में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर सकेंगे. इसमें (Aadhaar Card, PAN Card, Passport, Driving License) आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग ​लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं. Digital ID में ये सभी आईडी एक-दूसरे से लिंक होंगे और आपको वेरिफिकेशन (EKYC) के लिए अलग-अलग आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी.Also Read - iPhone 13 की डिजाइन वाला Gionee G13 Pro स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, यहां जानें क्या है इसकी कीमत और खासियत

सरकार कर रही है इस पर काम

इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय (MeitY) ने Digital ID पर काम करना शुरू कर दिया है. इसके लिए केंद्रीकृत डिजिटल पहचान (Federated Digital Identities) का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया है. मंत्रालय का कहना है कि One Digital ID की मदद से नागरिक अपने सभी आईडी को मैनेज कर सकेंगे. खास बात ह कि One Digital ID में केंद्रीय डॉक्यूमेंट्स के साथ ही अलग-अलग राज्यों के पहचान पत्रों को भी एक साथ रखा जा सकेगा.