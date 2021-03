OTP Not Secured: अगर आपको लगता है कि आपके स्मार्टफोन का हैकर्स (Smart Phone Hackers) कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस बात को जेहन में उतार लेना चाहिए कि नए हमले का खतरा हमेशा बना रहता है. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने अब हमले के एक नये मोड (New Mode of Hackers) का पता लगाया है जिसमें हैकर्स (Hackers) आपके मोबाइल फोन से डेटा चोरी करने के लिए एसएमएस का उपयोग कर रहे हैं. Also Read - EPFO: पूर्व नियोक्ता पर निर्भरता खत्म, ऑनलाइट अप्डेट करें नौकरी छोड़ने की तारीख, उठाएं फायदा

विशेषज्ञों के अनुसार, हैकर्स (Private device hackers) हमले को अंजाम देने के लिए ऐसे एसएमएस का उपयोग करते हैं, जो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए होते हैं. वे डेटा चोरी करने के लिए इन सेवाओं में खामियों का उपयोग कर रहे हैं.

यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका में दूरसंचार उद्योग की लापरवाही, हैकर्स को हमले को अंजाम देने में मदद कर रही है.

हैकर्स महत्वपूर्ण पाठ संदेशों को पुनर्निर्देशित करने के लिए सुरक्षा खामियों का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें व्हाट्सएप जैसी सेवाओं के लिए ओटीपी या लॉगिन लिंक शामिल हैं.

इसका खुलासा किया है मदरबोर्ड रिपोर्टर जोसेफ कॉक्स ने, उन्होंने एक हैकर को अपने व्यक्तिगत नंबर पर हमले की अनुमति दी. कॉक्स ने बताया कि हैकर एसएमएस को अपने स्मार्टफोन पर आने और डेटा को इंटरसेप्ट करने के लिए पुनर्निर्देशित करने में कामयाब रहा. कॉक्स के अनुसार, हैकर्स हमले को इस तरह से अंजाम देते हैं कि पीड़ित को पता भी नहीं चलेगा कि उसे निशाना बनाया गया है.