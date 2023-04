Hindi Technology

Hanuman Jayanti 2023 Status Download: ऐसे भेजें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं, Quotes और फोटो, लगाएं Status

Happy Hanuman Jayanti 2023: हनुमान जयती के मौके पर अपने भाई-बहनों, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों और साथ काम करने वाले कूलीग्स को ये खूबसूरत शुभकामनाएं भेजें. (Happy Hanuman Jayanti 2023 image) फोटो डाउनलोड करें और स्टेटस लगाएं.

HAPPY HANUMAN JAYANTI 2023 IMAGES, SMS, WISHES QUOTES, STATUS, MESSAGES: हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) पूरे भारत में भव्य तरीके से मनाई जाती है क्योंकि यह भगवान हनुमान के जन्मदिन का प्रतीक है. पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि (Purnima Tithi) के दिन हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti 2023) मनाई जाती है. इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी.

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान हनुमान का जन्म चैत्र पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के समय हुआ था. हनुमान जयंती के दिन भक्त भगवान हनुमान की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में जाते हैं. हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक, भगवान हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं. इस विशेष अवसर को मनाने के लिए कई राज्यों में शानदार जुलूस और मंदिर मेले भी आयोजित किए जाते हैं. हनुमान जयंती के अवसर पर, अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं भेजें और दिन को और खास बनाएं.

Happy Hanuman Jayanti 2023 wishes: शुभकामनाएं

1. भगवान हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं. हनुमान जयंती के अवसर पर, वे आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान खोजने में आपकी मदद करें.

Lord Hanuman is one of the greatest devotees of Lord Rama. On the occasion of Hanuman Jayanti, may he help you in finding solutions to all the problems in your life!

2. हनुमान जयंती पर, मैं कामना करता हूं कि भगवान हनुमान हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएं. हनुमान जयंती की शुभकामनाएं.

On Hanuman Jayanti, I wish Lord Hanuman, is always there to shower his divine blessings on you. Happy Hanuman Jayanti.

3. हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, भगवान हनुमान आपके जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करें! आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई.

On the auspicious occasion of Hanuman Jayanti, may Lord Hanuman help you in achieving all the goals in your life! Wishing you a very Happy Hanuman Jayanti.

4. जय सिया राम! जय बजरंगबली! भगवान हनुमान आपको शांति, खुशी और शक्ति प्रदान करें. हनुमान जयंती की शुभकामनाएं

Jai Siya Ram! Jai Bajrangbali! May Lord Hanuman bless you with peace, happiness and strength. Happy Hanuman Jayanti

5. भगवान हनुमान को शक्ति, दृढ़ता और भक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है. वह आपको अपनी शक्ति, दृढ़ता और भक्ति की कला के साथ आशीर्वाद दें जो उनके पास भगवान राम के लिए है.

Lord Hanuman is worshipped as a symbol of strength, perseverance and devotion. May he bless you with his strength, perseverance and the art of devotion which he has for Lord Rama.

6. जब भी कोई कठिनाई आए तो भगवान हनुमान से प्रार्थना करें. वह उन परिस्थितियों में आपकी मदद करेगा और आपकी खुशियों को बढ़ाएगा.

Whenever faced with any difficulty, pray to Lord Hanuman. He will help you in those situations and lift your happiness.

7. हनुमान जयंती के पवित्र अवसर पर, आपके परिवार को शांति, सद्भाव और समृद्धि का आशीर्वाद मिले.

On the pious occasion of Hanuman Jayanti, may your family get blessed with peace, harmony and prosperity.

8. जय वीर हनुमान, जय पवन पुत्र हनुमान. आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

Jai Veer Hanuman, Jai Pawan Putra Hanuman. Wishing you all a very happy Hanuman Jayanti.

9. हनुमान है नाम महान, हनुमान करे बेदा पार, जो लेता है नाम बजरंग बली का, सब दिन होते उसके एक समान, हैप्पी हनुमान जयंती.

Hanuman hai naam mahaan, Hanuman kare beda paar, jo leta hain naam Bajrang Bali ka, Sab din hote uske ek samaan, Happy Hanuman Jayanti.

10. आपको हनुमान जयंती की बहुत-बहुत बधाई. मेरी कामना है कि आप खुशहाल और संतुष्ट जीवन के लिए बजरंग बली की शिक्षाओं और पदचिन्हों पर चलें.

Wishing you a very happy Hanuman Jayanti. I wish that you follow the teachings and footsteps of Bajrang Bali for happier and contented life.

How to download Hanuman jayanti status online

नीचे दिये गए लिंक से आप हनुमान जयंती के विशेज, फोटोज और स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं.

इस लिंक से डाउनलोड करें

इसके अलावा आप वाट्सऐप या स्नैपचैट में जाकर मैसेज बॉक्स में हनुमान जयंती 2023 (Happy Hanuman Jayanti 2023) gif या image चुन सकते हैं और स्टेटस पर लगा सकते हैं.