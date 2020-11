Happy Diwali 2020 wishes stickers on WhatsApp: दिवाली विश करने के लिए वॉट्सऐप एक बड़ा जरिया है. इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए वॉट्सेएप का और भी ज्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है. दिवाली नजदीक आने के साथ ही WhatsApp ने ऐंड्रायड यूजर्स के लिए दिवाली स्टिकर्स रोलआउट करना शुरू कर दिया है. इन स्टिकर्स से आप अपनों को दिवाली की शुभकामनाएं देकर उनकी खुशियां दोगुनी कर सकते हैं. यहां जानें वॉट्सऐप पर दिवाली स्टिकर्स डाउनलोड करने का तरीका (How to download Diwali 2020 stickers on WhatsApp). Also Read - Diwali 2020 Preprations: लक्ष्मणपुरी में तैयार हो रहीं श्रीराम की खास मूर्तियां, इस बार रहेंगी आकर्षण का केन्द्र

WhatsApp Animated Diwali Stickers: वॉट्सऐप पर कम्यूनिकेशन के लिए एनिमेटेड स्टीकर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. वॉट्सऐप ने हाल में कई एनिमेटेड स्टीकर पैक रोलआउट किए हैं.

ऐसे डाउनलोड करें स्टिकर

– सबसे पहले अपना WhatsApp अपडेट करें.

– अब चैट को ओपन करें और स्टिकर आइकन पर क्लिक करें. iOS प्लेटफॉर्म पर यह टेक्स्ट बार के राइट साइड में मिलेगा, जबकि ऐंड्रॉयड पर स्टिकर आइकन GIF ऑप्शन के बाद आता है.

– इसके बाद स्टिकर आइकन चुनें और प्लस सिम्बल पर क्लिक करें.

– इसके बाद स्टिकर आइकन चुनें और प्लस सिम्बल पर क्लिक करें.

– अब जिस पैक को डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लें.

WhatsApp Personalised Diwali Stickers: इस दिवाली आप WhatsApp पर पर्सनलाइज्ड स्टिकर पैक क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए वॉट्सऐप सैंपल ऐप्स और कोड प्रोवाइड करता है, जो ऐंड्रॉयड और आईओएस, दोनों के लिए है.

WhatsApp Third-party Diwali Sticker Packs: वॉट्सऐप पर थर्ड-पार्टी दिवाली स्टिकर पैक भी डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे जानें तरीका:

– वॉट्सऐप पर चैट को ओपन करें, इसके बाद इमोजी और फिर स्टिकर पर टैप करें.

– अब Diwali WhatsApp स्टिकर सर्च करें और अपनी पसंद का स्टिकर पैक इंस्टॉल करें.

– स्टिकर पैक डाउनलोड होने के बाद ग्रीन कलर का चेकमार्क दिखेगा, जिसके बाद ‘बैक’ ऑप्शन पर क्लिक करें.

बता दें कि आईओएस यूजर्स वॉट्सऐप पर थर्ड-पार्टी स्टिकर पैक नहीं डाउनलोड कर सकते हैं.