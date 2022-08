Ganesh Chaturthi 2022 WhatsApp wishes stickers: जिसका इतने दिनों से इंतजार था, गणेश चतुर्थी आ गया है. विनायक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है, इस साल यह त्योहार आज 31 अगस्त को मनाया जा रहा है. यह त्योहार समृद्धि के देवता और शिव और पार्वती के सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है. उत्सव 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और इस साल यह 9 सितंबर को समाप्त हो जाएगा. त्योहार गणेश की पूजा करके, बड़े जुलूसों में भाग लेकर और समुदाय के साथ मिलकर मनाया जाता है. अगर आप अपने दोस्तों और परिवार को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, GIF और WhatsApp स्टिकर भेजना चाहते हैं, तो हम यहां बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं. इन संदेशों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके साझा किया जा सकता है.Also Read - Ganesh Chaturthi 2022: गणेश चतुर्थी के दिन अपनाएं गए ये टोटके बदल सकते हैं आपकी किस्मत, हर मनोकामना होगी पूरी

Ganesh Chaturthi 2022 wishes

आशा है कि यह शुभ और हर्षित अवसर आपके और आपके परिवार के लिए और अधिक खुशी के क्षण और मुस्कान लेकर आएगा. यहां आपको एक आनंदमय और रंगीन गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

Hope this auspicious and cheerful occasion will bring more joyous moments and smiles for you and your family. Here is wishing a joyous and colorful Ganesh Chaturthi to you!

भगवान गणेश आपको शक्ति प्रदान करें, आपके दुखों को नष्ट करें और आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएं.

May Lord Ganesha bestow you power, destroy your sorrow and enhance happiness in your life.

मैं प्रार्थना करती हूं कि गणेश आपको सुख, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें!

I pray that Ganesha bestows you with happiness, wisdom, good health and prosperity!

ऊर्जा और स्वाद के लिए मोदक, आपके दुखों को दूर करने के लिए बूंदी के लड्डू, और सांसारिक प्रसाद का स्वाद लेने के लिए पेड़ा। गणपति बप्पा मोरैया!

Modak for energy and taste, Boondi Laddoo to drown your sorrows, and Peda to relish worldly offerings. Ganapati Bappa Moraiya!

ओम गण गणपते नमो नमः ! श्री सिद्धिविनायक नमो नमः! अस्त विनायक नमो नमः!

Om Gan Ganapatay Namo Namah! Shri Siddhivinayak Namo Namah! Asta Vinayak Namo Namah!

Ganesh Chaturthi WhatsApp GIFs ऐसे भेजें

वॉट्सऐप खोलें और व्यक्तिगत या समूह चैट पर क्लिक करें जहां आप GIFs भेजना चाहते हैं.

मैसेजिंग बॉक्स पर उपलब्ध स्माइली आइकन पर क्लिक करें.

GIFs ऑप्शन पर टैप करें.

अब, सर्च आइकन पर क्लिक करें और Ganesh Chaturthi या Ganesh Chaturthi 2022 टाइप करें.

गणेश चतुर्थी से संबंधित बहुत सारे GIF प्रदर्शित किए जाएंगे.

जिस GIF को आप शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और सेंड बटन पर टैप करें.

अब, इससे पहले कि हम वॉट्सऐप पर गणेश चतुर्थी स्टिकर पर जाएं, ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉट्सऐप मूल रूप से गणेश चतुर्थी स्टिकर प्रदान नहीं करता है. तो, आपको उन्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर थर्ड-पार्टी ऐप से डाउनलोड करना होगा. आपको उन्हें अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वॉट्सऐप आपको सीधे अपने प्लेटफॉर्म पर सही स्टिकर पैक खोजने में मदद करता है. तो, बस इन चरणों का पालन करें और आप इन स्टिकर्स को कुछ ही समय में साझा करने में सक्षम होंगे.

Ganesh Chaturthi 2022 WhatsApp stickers ऐसे शेयर करें

1: WhatsApp में जाएं और ग्रुप या व्यक्तिगत मैसेज पर जाएं.

2: emoji आयकन पर क्लिक करें.

3: यहां आपको तीन विकल्प दिखेंगे, emojis, GIFs और stickers. आप तीसरे आइकन पर क्लिक करें.

4: अब स्टिकर स्क्रीन पर आप दाईं तरफ दिये गए ‘+’ आइकन पर टैप करें.

5: यहां आपको कई स्टिकर नजर आएंगे. स्क्रॉल करें और नीचे की तरफ आपको ‘Discover Sticker apps’ विकल्प नजर आएगा. इस पर क्लिक करें.

6: ये आपको Play Store या App Store पर ले जाएगा. यहां आपको सर्च बार में पहले से लिखा हुआ‘WASticker’ मिलेगा. इसको बिना हटाए ‘Ganesh Chaturthi’ लिखें और सर्च पर क्लिक करें.

7: अब आपको Ganesh Chaturthi sticker ऐप दिख जाएगा. इसमें से कोई एक पिक करें और इंस्टॉल करें और अपने वॉट्सऐप से stickers जोड़ें.

8: अब WhatsApp पर वापस जाएं. यहां आपको स्टिकर गैलरी में Ganesh Chaturthi stickers दिख जाएगा.

9: अब आप इन स्टिकर्स को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना शुरू कर सकते हैं. ध्यान दें कि यदि आप अब इनका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन ऐप्स को मैन्युअल रूप से हटाना होगा. ऐप को हटाने से आपकी स्टिकर गैलरी से स्टिकर हट जाएंगे लेकिन कोई भी भेजा गया स्टिकर अभी भी बना रहेगा.