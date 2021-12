Happy New Year 2022: आज इस साल का आखिरी दिन है और कल नए साल (New Year 2022) की सुबह होगी. नए साल का स्वागत करने के लिए हर तरफ जश्न की तैयारियां चल रही हैं. आज 31 दिसंबर की रात लोग साल 2021 को अलविदा कहेंगे और साल 2022 का स्वागत करेंगे. लेकिन इस बीच कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन का भी खतरा है (Virtual Party) और ऐसे में लोग बाहर व भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज कर रहे हैं. (Virtual Party on New Year 2022) ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है ​कि बिना बाहर जाएं नए साल का जश्न कैसे मनाया जाएं? लेकिन तकनीक की इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है और आप चाहें तो घर बैठे वर्चुअली पार्टी एन्जॉय कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ टिप्स लेकर आए हैं.Also Read - Free Fire Redeem Codes 31 December 2021: Titian Mark Gun Skins और Diamond Codes जीताएंगे आपको गेम, जानें डिटेल

वीडियो कॉल का करें इस्तेमाल

नए साल के मौके पर आप अगर अपनों से दूर हैं या संक्रमण के बचाव की वजह से दोस्तों के (Video Calling Apps) साथ पार्टी करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से उनके साथ कनेक्ट करें. Whatsapp और Facebook समेत कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जिनमें आप एक साथ कई लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं. 31 दिसंबर की रात को अपने दोस्तों व परिवारजनों को वीडियो कॉल पर कनेक्ट कर काउंटडाउन के साथ नए साल का स्वागत करें. Also Read - Google Doodle: गूगल ने जारी किया साल का ​आखिरी डूडल 'New Year's Eve' जानिए क्या है इसमें खास मैसेज?

वर्चुअल गेम नाइट

अगर आप भी नए साल का सेलिब्रेशन वर्चुअली करना चाहते हैं तो वर्चुअल गेम नाइट का मजा लें. मोबाइल गेमिंग का लोगों के बीच काफी क्रेज है और ऐसे में आप नए साल के मौके पर आप अपने दोस्तों के साथ वर्चुअली गेमिंग का मजा ले सकते हैं. Also Read - New Year 2022 Status, Messages & Stickers: इन मैसेजेस के जरिए लोगों को दें नए साल की बधाई

OTT प्लेटफॉर्म भी है बेहतर विकल्प

वर्चुअली पार्टी एन्जॉय करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म भी एक अच्छा विकल्प है. क्योंकि वैसे भी कोविड की वजह से देश में कई जगह सिनेमा हॉल बंद हैं और ऐसे में आप कहीं बाहर जाकर मूवी देखने के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी का मजा ले सकते हैं. इसके लिए Zee5, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar और Netflix समेत कई ऐप्स मौजूद हैं.