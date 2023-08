Hindi Technology

Happy Raksha Bandhan 2023 Whatsapp Messages Stickers Gifs How To Download And Send

Happy Raksha Bandhan 2023: WhatsApp Stickers, messages, GIFs भेजकर दें शुभकामनाएं

Raksha Bandhan 2023 WhatsApp status, stickers, GIFs: जानिये Raksha Bandhan के मौके पर WhatsApp stickers, शुभकामनाएं और GIFs कैसे भेज सकते हैं.

Raksha Bandhan 2023: रक्षा बंधन का त्याहार आज 30 अगस्त और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है. ये इकलौता ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के बॉन्डिंंग और प्यार को दिखाता है. रक्षा बंधन (Raksha Bandhan 2023) सावन मास में आता है. इस दिन को और भी खास बनाने के लिए लोग एक दूसरे को रक्षा बंधन की शुभकामनाएं (Raksha Bandhan wishes) भेजते हैं.जो लोग अपनों से दूर हैं, वह वर्चुअली अपने दोस्तों और परिवार को वर्चुअल ग्रीटिंग कार्ड, स्टीकर, Gifs भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

WhatsApp पर आप इसे और अधिक रोमांचक बनाने के लिए सादे टेक्स्ट के साथ Gifs और स्टिकर भेजन सकते हैं. आप कई स्टिकर और Gifs को सीधे WhatsApp के जरिये एक्सेस कर सकते हैं. हालांकि कुछ के लिए आपको थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करना होगा. WhatsApp स्टिकर और Gifs भेजने का तरीका सीखने से पहले, यहां रक्षा बंधन के शुभ अवसर पर कुछ शुभकामनाएं दी गई हैं जिन्हें आप अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

रक्षाबंधन की शुभकामनाएं (Happy Raksha Bandhan 2023 wishes)

1. हैप्पी रक्षाबंधन, आप पर आज और हमेशा भगवान की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे. मैं आप सभी के प्यार, भाग्य, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं.

Happy Raksha Bandhan, may you feel the power of God’s protection and blessings from heaven today and always. I wish you all love, luck, joy and good health.

2. इस शुभ दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यार का धागा हमेशा हमारे दिलों से जुड़ा रहे. राखी की ढेरों शुभकामनाएं.

On this wonderful occasion, I want to celebrate the bond of love that we have always shared with all my heart. Wish you a happy and prosperous Rakhi.

3. आप हमारे जीवन के सबसे स्पेशल व्यक्ति हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके सभी सपने पूरे हों. भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ्य रखें. हैप्पी रक्षाबंधन.

You are the most special person in my life, and I pray that all your dreams come true. May you always be happy and healthy! Happy Raksha Bandhan.

4. मेरे लिए आप हमेशा ही मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे. आपने हमेशा वो कर दिखाया जिसे करना आसान नहीं था. इसलिए मेरा भाई किसी सुपरमैन से कम नहीं है. हैप्पी रक्षाबंधन.

You have always been my motivation to make the impossible things possible. That’s my brother, no less than a superman making paths smoother for us all. I love you. Happy Raksha Bandhan.

5. हम साथ खिलखिलाए और रोए भी, हम साथ खेले और झगड़ा भी किया. पर खुशी और गम दोनों में साथ रहे, जिससे हमारा बॉन्ड और मजबूत बन गया.

We giggle and we cry, we play and we fight. The moments of happiness and sorrow we share have made our bond stronger. Wishing you a very Happy Raksha Bandhan.

रक्षा बंधन पर ऐसे भेजें WhatsApp Stickers

अगर आप एंड्राइड फोन यूजर हैं तो सबसे पहले अपना WhatsApp अकाउंट ओपन करें.

इसके बाद उस व्यक्ति के चैटबॉक्स को ओपन करें जिसे आप स्टीकर भेजना चाहते हैं.

चैटबॉक्स में इमोजी के विकल्प पर क्लिक करें.

यहां आपको “+” का आइकन मिलेगा, उस पर टैप करें.

फिर नीचे की ओर स्क्रॉल करें, बिल्कुल नीचे जाने पर आपको “Get more stickers” का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक कर दें.

जैसे ही आप “Get more stickers” पर क्लिक करेंगे, आप सीधे Google Play Store पर पहुंच जाएंगे.

यहां आप Raksha Bandhan 2021 से जुड़े स्टीकर्स सर्च कर सकते हैं.

जिसके बाद आपके सामने Raksha Bandhan 2021 स्टीकर्स से जुड़ी लिस्ट ओपन हो जाएगी. इसमें से अपनी पसंद के पैक को डाउनलोड करें.

डाउनलोड और इंस्टॉल पूरा होने के बाद ये स्टीकर पैक आपके WhatsApp अकाउंट में ऐड हो जाएगा.

इसके बाद आप अपने भाई-बहन को अपनी पसंद का WhatsApp Stickers भेज सकते हैं जो कि आपकी भावनाओं को व्यक्त करेंगा.

Raksha Bandhan 2023: WhatsApp GIFs ऐसे डाउनलोड करें

sticker भेजने के लिए WhatsApp चैट ओपन करें.

चैट बॉक्स में स्माइली आइकन पर क्लिक करें.

अब यहां GIF आइकन पर क्लिक करें. “+” साइन पर क्लिक करें और भेजें.

