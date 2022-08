नई दिल्ली : इस वर्ष 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नागरिकों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने या फहराने का आग्रह किया गया है. केंद्र ने तिरंगे को सही ढंग से मोड़ने के तरीके के बारे में एक गाइड भी साझा किया.Also Read - Saluting Braveheart Vikram Sarabhai: विक्रम साराभाई ने ही स्पेस में भारत के पहले कदम बढ़ाए

देश की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए केंद्र की 'आजादी का अमृत महोत्सव' पहल का हिस्सा 'हर घर तिरंगा' अभियान पिछले महीने शुरू किया गया था. अभियान की शुरुआत करते हुए, मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि यह राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा. पीएम ने एक ट्वीट में लिखा कि 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है. 1947 में 22 जुलाई ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था. हमारे तिरंगे से जुड़ी समिति बनी और पंडित नेहरू द्वारा पहली बार झंडा फहराया गया.

The National Flag should be folded & stored respectfully as shown in the pictures 👆🏻To pin or bring home the flag, visit https://t.co/LaBpQnQUGO #AmritMahotsav #HarGharTiranga #MainBharatHoon #KnowYourTiranga #IdeasAt75 #ActionsAt75

— Amrit Mahotsav (@AmritMahotsav) August 4, 2022