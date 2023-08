Har Ghar Tiranga: PM मोदी ने कहा - तिरंगे के साथ फोटो पोस्ट कर मनाएं स्वतंत्रता दिवस, ऐसे अपलोड करें अपनी तिरंगे वाली सेल्फी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच ‘हर घर तिरंगा’ (Har Ghar Tiranga) आंदोलन के तहत नागरिकों से hargarhtiranga.com वेबसाइट पर तिरंगे के साथ फोटो अपलोड करने को कहा है. पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है. हर भारतीय का तिरंगे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है. मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच #HarGharTiranga मूवमेंट में भाग लेने का आग्रह करता हूं.

पीएम ने एक्स (जो पहले ट्विटर था) पर एक पोस्ट में कहा कि यहां तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें अपलोड करें… https://hargarhtiranga.com.