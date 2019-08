Infinity by Harman : सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हरमन ने बुधवार को भारतीय बाजार में एक नया लाइफस्टाइल ऑडियो ब्रांड- इन्फिनिटी बाई हरमन (Infinity by Harman) लॉन्च किया है। इस दौरान लॉन्च में कंपनी ने छह नए इन्फिनिटी हेडफोन, चार पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर और एक मल्टीमीडिया 2.1 ब्लूटूथ सिस्टम सहित 11 नए ऑडियो उत्पादों का अनावरण किया है।

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि आज से ही उपभोक्ता इन्फिनिटी हेडफोन और पोर्टेबल स्पीकर ऑनलाईन के जरिए ब्रांड के स्टोर व देश के किसी भी ऑनलाईन और रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं। हरमन इंडिया के कंट्री मैनेजर प्रदीप चौधरी ने कहा, “कोई भी उपभोक्ता ऑडियो बाजार को नहीं समझता है जितना हम समझ पाते हैं। हरमन, हमारे लोकप्रिय और प्रशंसित ऑडियो ब्रांड जेबीएल, एकेजी और हरमन कार्डन जैसे श्रेणी का लीडर है।”

उन्होंने आगे कहा, “दुनियाभर में 50 से भी अधिक सालों तक समझदार श्रोताओं के लिए इन्फिनिटी एक विकल्प है। अपने बेस भारी ध्वनि, और स्टाइलिश और समकालीन रूप के कारण इन्फिनिटी भारत की नई पीढ़ी और युवाओं को जरूर प्रभावित करेगी।”

इससे पहले Harman ने भारत में वायरलैस स्पीकर JBL GO 2 लॉन्च किया था। यह JBL GO की पॉप्यूलर सीरीज का सेंकेंड जनरेशन स्पीकर है। कंपनी ने इससे पहले इस स्पीकर को 2015 में लॉन्च किया था। JBL GO 2 की कीमत 2,999 रुपये है और यह 12 अलग-अलग कलर ऑप्शन के साथ आ रहा है। आप इस स्पीकर को 350 सैमसंग स्टोर्स के साथ कई रिटेल आउटलेट्स से खरीद सकते हैं। JBL GO 2 सेम बॉक्स शेप्ड डिजाइन फीचर्स के साथ आ रहा है, जैसा इसके पुराने वर्जन में था। हालांकि इस बार के स्पीकर को राउंड एज के साथ पेश किया गया है, जिससे आप अपने हाथों में इसे आसानी से पकड़ सकते हैं।”

कंपनी का दावा है कि इसका ऑडियो आउटपुट और ओवरऑल परफॉर्मेंस दमदार है। JBL GO 2 अब वाटरप्रूफ फीचर्स के साथ आ रहा है। इसे IPX7 रेटिंग दी गई है इसलिए आपको इसे बारिश या पूलसाइड पर ले जाने में कोई परेशानी नहीं आएगी।

(इनपुट आईएएनएस हिंदी से)