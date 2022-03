Holi 2022 Tatkal Ticket Booking: अगर आप होली के त्योहार पर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार ने कई जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. यदि आपने अभी तक ट्रेन की टिकट बुक (Happy Holi 2022) नहीं की है तो जल्दी करें क्योंकि होली 18 मार्च को (Holi 2022) है और इसमें अब एक ही दिन बाकी रह गया है. (Online Train Ticket Booking) ऐसे में आपके पास तत्काल टिकट बुकिंग का ऑप्शन है. यहां हम आपको तत्काल टिकट बुकिंग का प्रोसेस बता रहे हैं.Also Read - Happy Holi 2022 Wishes, Quotes & Messages: होली पर दोस्तों और परिवार वालों को भेजें ये प्यार भरे संदेश

बता दें कि IRCTC ने यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने (Tatkal Ticket) के लिए अपनी वेबसाइट और Rail Connect App को अपग्रेड किया है. (How To Book Train Ticket Booking) जहां आपको टिकट बुकिंग के साथ ही कई अन्य विकल्प भी मिलेंगे. इसमें उपलब्ध टिकटों को डिटेल से लेकर तत्काल टिकट बुकिंग की भी सुविधा शामिल है.

ऐसे करें तत्काल टिकट बुकिंग

Step 1- तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आप IRCTC वेबसाइट और Rail Connect ऐप का उपयोग कर सकते हैं.

Step 2- सबसे पहले IRCTC वेबसाइट और Rail Connect ऐप ओपन करें. वहां अपने Boarding point और destination की डिटेल एंटर करें.

Step 3- इसके बाद यात्रा की तारीख एंटर करने के बाद उस तारीख पर उपलब्ध ट्रेनों में से किसी ट्रेन का चयन करें.

Step 4- ट्रेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें उपलब्ध सीटों का चुनाव करें. फिर या​त्रा करने वाले यात्रियों की डिटेल एंटर करें.

Step 5- यह प्रोसेस पूरा होने के बाद पेमेंट ऑप्शन में जाकर iPay का चयन करें. इसके बाद आप आपकी टिकट बु​क हो जाएगी.

बता दें कि iPay एक एग्रीगेटर सिस्टम है जो कि टिकट बुकिंग की सुविधा को बेहतर व आसान बनाने के लिए शुरू की गई है. iPay के जरिए यात्री अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व यूपीआई को लिंक कर सकते हैं.