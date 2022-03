Holi 2022: हर साल की तरह इस बार भी देशभर में होली (Happy Holi 2022) का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा. हर कोई होली की तैयारियों में जुटा हुआ है. अधिकतर लोगों ने रंगों भरे इस त्योहार के लिए गुलाल, रंग और ठंडाई के साथ ही म्यूजिक की भी तैयारी कर ली होगी. लेकिन इस बीच आप अपने स्मार्टफोन की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें. (How To Safe Smartphone in Holi) होली के रंगों से पानी से स्मार्टफोन की सुरक्षा करना भी बेहद जरूरी है. क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है. यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जो कि फोन की सुरक्षा के लिए काफी जरूरी हैं.Also Read - मौनी रॉय सूरज नांबियार से लेकर अंकिता-विक्की तक, ये सेलेब्स शादी के बाद पहली बार रंगेंगे होली के रंग में

1- वाटरप्रूफ कवर का करें इस्तेमाल

होली के दिन हर जगह पानी से भरे गुब्बारे नजर आते हैं और यदि गलती से भी फोन में पानी चला जाए तो त्योहार के दिन आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि इस दिन आप वाटरप्रूफ कवर का उपयोग करें. ताकि फोन को खराब होने से बचा सकें.

2- जिप पाउच या वाटरप्रूफ बैग

होली खेलने घर से बाहर जा रहे हैं तो जिप पाउच या वाटरप्रूफ बैग अपने साथ जरूर रखें. इससे आपका फोन गीला होने से बचा रहेगा. आपको बाजार में कम कीमत में आसानी से जिप पाउच या वाटरप्रूफ बैग मिल जाएंगे.

3- ईयरफोन या ब्लूटूथ रखें साथ

होली के दिन अगर आप फोन लेकर बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ ईयरफोन या ब्लूटूथ जरूर साथ रखें. क्योंकि होली खेलते समय यदि आप भीग गए हैं तो ऐसे में फोन उपयोग करने से वह खराब हो सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि ईयरफोन के जरिए फोन पर बात करें.

4- बलून की रबर कोटिंग

होली में फोन को सुरक्षित रखना है तो बलून की रबर कोटिंग करना एक मजेदार तरीका है. इससे आपके फोन का ईयरफोन और यूएसबी स्लॉट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. ऐसे में फोन में पानी व धूल—मिट्टी जाने का भी खतरा नहीं होगा.

5- स्क्रीन गार्ड है जरूरी

होली की तैयारी करते समय अपने फोन पर स्क्रीन गार्ड भी जरूर लगवा लें. क्योंकि होली के मौके पर फोन उठाते समय उस पर रंग लग जाता है और स्क्रीन पर​ निशान भी आ जाते हैं. इससे बचाव के लिए स्क्रीन गार्ड जरूर उपयोग करें.