Honor ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन का नया कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने अब Honor 20i के नए कलर वेरिएंट (Honor 20i Price in india) Phantom Red को भारत में पेश किया है जो एक लिमिटेड एडिशन है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन (Honor 20i Specification and features) Midnight Black और Phantom Blue कलर ऑप्शन में मौजूद है। आप इस डिवाइस को भारत में Flipkart और Honor’s ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं।

You will be speechless too. The wait is finally over! The #HONOR20i Phantom Red #LimitedEdition unveils today. 🤩 pic.twitter.com/8K9woiXuJT

— Honor India (@HiHonorIndia) August 5, 2019