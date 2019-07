Honor Days sale start in Flipkart : Flipkart पर Honor Days सेल आज 4 जुलाई से शुरू हो गई है जो 8 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान कंपनी अपने स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट की पेशकश कर रही है। यह सेल ( Honor Days sale start in Flipkart) ऐसे समय पर शुरू हुई है जब Honor की राइवलरी कंपनियां ओप्पो और वीवो अपने स्मार्टफोन पर डिस्काउंट की पेशकश कर रही हैं। इन पांच दिनों की सेल के दौरान हम आपको यहां मिल रही पांच स्मार्टफोन की बेस्ट (Honor Days sale july best deals) डील्स के बारे में बता रहे हैं।

Honor 10 Lite

Honor Days सेल के दौरान Honor 10 Lite को 9,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह कीमत इसके 3जीबी रैम और 32जीबी स्टोरेज की है। इसे लॉन्च के वक्त 13,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया था। इसका 4GB RAM और 64 GB स्टोरेज मॉडल 11,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसका एक वेरिएंट 6GB RAM के साथ भी आता है जिसकी कीमत 14,999 रुपये है।

Honor 10 Lite में HiSilicon Kirin 710 SoC के साथ 6.21इंच FullHD+ डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080×2280 पिक्सल्स है। फोन के टॉप पर वॉटरड्रॉप नॉच है। फोन के चारों साइड पर मिनिमम बैजल्स और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है। Honor 10 Lite एंड्रॉइड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स आता है और इसमें EMUI 9.0 की स्किन है जो एंड्रॉइड 9 पाई पर बेस्ड है। Honor 10 Lite के बैक पर ड्यूल लेंस रियर कैमरा है। इसके बैक में 13MP+2MP का ड्यूल कैमरा सेटअप है। रियर कैमरा सेटअप से आप 30fps पर फुल एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं। सेल्फी के लिए फोन में 24मेगापिक्सल का कैमरा है, जो एआई बेस्ड फीचर्स के साथ आता है।

Honor 9N

Honor 9N को आप फ्लिपकार्ट पर 8,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में 4GB RAM के साथ 64GB storage है। Honor 9N में 5.84-inch display के साथ Kirin 659 SoC है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ड्यूल-कैमरा सेटअप (13-मेगापिक्सल + 2-मेगापिक्सल) और साथ में 16-मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में 3,000mAh की बैटरी दी गई है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिवाइस एंड्रॉइड 8.0 Oreo पर बेस्ड EMUI 8.0 पर काम करता है।

Honor 9i

Honor 9i एक और एंट्री लेवल मॉडल है। सेल के दौरान Honor 9i के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मॉडल को 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Honor 9i (2018) स्मार्टफोन एंड्रॉइड 8.0 ऑरियो पर रन करेगा। इस स्मार्टफोन में 5.84-इंच की फुल HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है। यह स्मार्टफोन ड्युल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। इसमें 13-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इस स्मार्टफोन में 16-मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस स्मार्टफोन में 3,000mAh एलआई-पॉलिमर बैटरी दी गई है।

Honor 8X

Honor 8X का 4GB RAM वेरिएंट 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। वहीं इसके 6GB RAM और 64GB स्टोरेज को 14,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन में 6.5-inch display, Kirin 710 SoC, dual 20-megapixel + 2-megapixel rear cameras और 16-megapixel का फ्रंट कैमरा है। फोन एंड्रॉइड 8.1 ओरियो पर चलता है जिसके ऊपर EMUI 9 स्किन है।

Other deals on Honor smartphones

Honor 9 Lite को सेल के दौरान 8,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Honor 8C को भी 8,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा Honor 7X को 5,499 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Honor 20i और Honor 20 को 14,999 रुपये और 32,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा आप Honor Play को भी 13,999 रुपये की कीमत में खरीद सकते हैं।