Honor Pad 5 series came for sale in India today: पिछले महीने Honor ने भारत में Honor 20 series के साथ Honor Pad 5 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया था। हालांकि इस टैबलेट को अभी तक सेल पर नहीं पेश किया गया था। लेकिन आज 4 जुलाई 2019 से Honor Pad 5 series सेल पर आ गया है। कस्टमर इस टैबलेट को Flipkart (how to buy online Honor Pad 5 series) से खरीद सकते हैं। इसे Glacial Blue color में खरीदा जा सकता है।

Honor Pad 5 series sale offers, price

Honor Pad 5 के 8इंच डिस्प्ले वाले टैबलेट को आप 15,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें 3GB RAM + 32GB स्टोरेज है। इसका 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल 17,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं 10.1-inch Honor Pad 5 के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज मॉडल को 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसका एक वेरिएंट 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 18,999 रुपये है। आप इसे तीन से छह महीने की नो कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं। पुराने डिवाइस को देकर आप 500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

Honor Pad 5 features, specifications

कंपनी के टैबलेट 8-इंच और 10.1 इंच टैबलेट फुल HD डिस्प्ले के साथ आते हैं, जिनका रेज्यूलेशन 1920×1200 पिक्सल है। 8-इंच वाले टेबलेट में कंपनी Kiron 710 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है वहीं 10-इंच वाले टैब में Kirin 659 ओक्टा-कोर प्रोसेसर दिया है। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो10 इंच वाला मॉडल में एंड्रॉइय ओरियो पर बेस्ड EMUI 8.0 पर रन करता है। वहीं 8-इंच वाला वेरिएंट Android 9 Pie पर बेस्ड Magic 2.0 UI पर रन करता है। दोनों टेबलेट किड्स मोड और वॉइस कॉलिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। दोनों टैबलेट में कंपनी ने 5100 mAh की बैटरी से लैस किया है।

कैमरे की बात की जाए तो Pad 5 के 8-इंच वाले मॉडल में कंपनी ने फ्रंट और बैक दोनों ओर 8-मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया है। वहीं दूसरी ओर Honor Pad 5 के 10 इंच वाले मॉडल में रियर साइड में 8-मेगापिक्सल और फ्रंट में 2-मेगापिक्सल का सेंसर दिया है। 10 इंच वाले टैब में फिंगरप्रिंट स्केनर और 8 इंच वाले टैब में फेस अनलॉक फीचर दिया है। Honor ने 10 इंच वाले मॉडल में Harmon Kardon speakers और Histen 5.0 स्पीकर और 8-इंच वाले मॉडल में Dolby Atmos स्पीकर दिए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों टैबलेट 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, ब्लूटूथ, GPS, और माइक्रो USB पोर्ट के साथ आते हैं।