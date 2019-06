चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Honor ने इस महीने की शुरुआत में भारत में Honor 20 सीरीज के तीन स्मार्टफोन लॉन्च किये थे। इसके साथ ही Huawei के सब-ब्रांड Honor ने Honor Pad 5 भी लॉन्च किया था। Honor Pad 5 को कंपनी ने 8-इंच और 10-इंच वाले दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया था, जिनकी बिक्री कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर होगी।

दोनों वेरिएंट्स को Glacial Blue कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। लॉन्च के समय कंपनी ने इसकी सेल डेट के बारे में नहीं बताया था। अब कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस टैबलेट की सेल की तारीख की घोषणा कर दी है।

Get ready to hear the ROAR of Dolby Atmos Dual Speakers on your #HONORPad5 #BigOnFun Sale starts on @Flipkart from 4th July.

Know about 8 inches (20,3cm)👉 https://t.co/MdhySiMoUG

Know about 10 inches(25.6cm)👉 https://t.co/qLgZuWb7Xn pic.twitter.com/ZhEjCeJgt3

— Honor India (@HiHonorIndia) June 30, 2019