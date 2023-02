Hindi Technology

भारत-ऑस्ट्रेलिया दिल्ली टेस्ट मैच के बीच Disney+ Hotstar हुआ Down, ट्विटर पर भड़ास निकाल रहे लोग

Disney+ Hotstar Down: आज से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. हजार लोग इस मैच का प्रसारण वीडियो प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देख रहे थे. लेकिन तभी अचानक हॉटस्टार डाउन हो गया. लोगों को हॉटस्टार चलाने में दिक्कतें आने लगी.

Disney+ Hotstar Down: आज से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. हजार लोग इस मैच का प्रसारण वीडियो प्लेटफॉर्म हॉटस्टार (Hotstar OTT) पर देख रहे थे. लेकिन तभी अचानक हॉटस्टार डाउन हो गया. लोगों को हॉटस्टार चलाने में दिक्कतें आने लगी. भारत में हॉटस्टार का सर्वर डाउन (Hotstar Server Down) हो गया. बस फिर क्या था, लोगों ने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी.

यूजर को जो एरर मैसेज आ रहा है उसे वे एक के बाद एक ट्विटर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं. डिजनी+ हॉटस्टार ने इस समस्या की पुष्टि कर दी है.

डिजनी+ हॉटस्टार का कहना है कि उनकी एप और वेब पर अपनी तरह का पहली तकनीकी खामी आई है. वीडियो प्लेटफॉर्म का कहना है कि उनकी टीम इस समस्या का समाधान ढूंढ़ने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और जल्द ही वह इस समस्या को सुलझा लेंगे.

इन शहरों में हो रही सबसे ज्यादा दिक्कत

डिजनी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar ) में सबसे ज्यादा दिक्कतें कुछ बड़े शहरों में देखने को मिल रही हैं. इनमें दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, लखनऊ, हैदराबाद और नागपुर शामिल हैं.

देखें यूजर्स को कैसी-कैसी समस्याएं आ रही हैं और लोग कैसे ट्वीट कर रहे हैं –

Dear @DisneyPlusHS @hotstar_helps

This is very disappointment for me..

I was enjoying india vs Australia Test match but suddenly your platform stopped now it's showing , something went wrong , please try again…

Very bad👎👎👎👎 — Achyutananda Mohanty (@AchyutanandaM17) February 17, 2023

लोग फिल्मी मीम बनाकर ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं –

People running to Twitter to check hotstar down problem be like#hotstar pic.twitter.com/EaPahBmW3u — Anjali (@Anjali_14_) February 17, 2023

देखो मत, सहा नहीं जाएगा

लोगों ने हॉटस्टार डाउन होने को लेकर बीसीसीआई के पूर्व मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा को लेकर भी मजे लिए –

भाई ये तो शुरू होते ही…

LOL, no wonder the entire #Hotstar website is down – their domain expired and they've just renewed it a while ago 😂 pic.twitter.com/XsviQ4FmCD — Sudhanshu Saraf (@SudhanshuSaraf1) February 17, 2023

