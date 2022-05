How to Lock Your Aadhaar Card: Aadhaar Card की ​अहमियत तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है जिसकी बिना सरकारी व प्राइवेट कोई भी काम पूरा नहीं होता. बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर स्कूल में एडमिशन तक हर जगह Aadhaar Card की जरूरत पड़ती है. यहां तक कि अब Aadhaar Card को बैंक अकाउंट व पैन कार्ड (PAN Card) से जोड़ना भी अनिवार्य हो गया है. ऐसे में अगर आपका Aadhaar Card कहीं खो जाए या गुम हो जाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आने पर आपका डाटा लीक होने का खतरा बना रहता है. यहां हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप चुटकियों में अपना Aadhaar लॉक कर सकते हैं.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 5 May 2022: गेम का मजा होगा दोगुना, आज मिल रहे हैं कई जबरदस्त रिवॉर्ड्स, ऐसे करें प्राप्त

बता दें कि एक बार Aadhaar Card लॉक हो जाने के बाद हैकसर्स आपकी अनुमति के बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं कर सकते. इसलिए इसके खो जाने पर बिना देर किए इसे लॉक करवाना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे आपका डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा. आधार को लॉक व अनलॉक करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है.

ऐसे कर सकते हैं आधार को लॉक

Step 1- आधार कार्ड खो जाने पर इसके डाटा की सेफ्टी के लिए सबसे पहले इसे लॉक कर दें। इसके लिए आपको 1947 पर GETOTP लिखकर एसएमएस भेजना होगा। इसके बाद धारक के फोन पर OTP आएगा।.

Step 2- इस OTP को ‘LOCKUID आधार नंबर’ लिखकर​ फिर से 1947 पर मैसेज करें। ये मैसेज भेजने के बाद आपका आपका आधार नंबर लॉक हो जाएगा.

ऐसे करें आधार को अनलॉक

Step 1- आधार नंबर को लॉक करने के बाद आप बाद में इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से GETOTP आधार नंबर लिखकर 1947 पर भेजना होगा, जिसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा.

Step 2- इसके बाद UNLOCKUID आधार नंबर और ओटीपी लिखने के बाद आपको फिर से 1947 पर एक मैसेज भेजना होगा. बस, इतना करते ही आपका आधार नंबर अनलॉक हो जाएगा.