मोबाइल हमारे जीवन के इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि इसके बिना हम थोड़ी देर भी नहीं रह सकते. फोन में कॉलिंग, मैसेजिंग, गेमिंग और वीडियो के साथ ही ऑफिस के भी कई जरूरी काम करते हैं. ऐसे में कई बार फोन पर आने वाली स्पैम कॉल या टेलिमार्के​टिंग जैसी कॉल्स परेशान कर देती हैं और इनकी वजह आप अक्सर जरूरी कॉल्स को भी अनदेखा कर देते हैं. लेकिन ऐसी अनचाही कॉल्स से बचने के लिए आप डीएनडी यानि डू नाॅट डिस्टर्ब फीचर का उपयोग कर सकते हैं. आज हम आपको Jio, Airtel और Vodafone Idea में Do Not Disturb एक्टिव करने का सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं.

Jio में ऐसे करें Do Not Disturb

अगर आप Jio यूजर्स हैं और स्पैम कॉल से बचना चाहते हैं तो इसके लिए पहले फोन में My Jio ऐप डाउनलोड कर लें.

फिर ऐप ओपन कर इसमें लॉगइन करें और लेफ्ट साइड में दिए गए सेटिंग्स के बटन पर क्लिक करें.

सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपको DND यानि Do Not Disturb का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक कर दें.

इसके बाद आपके नंबर पर कंपनी की ओर से एक मैसेज आएगा जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आपके नंबर पर DND सर्विस 7 दिनों के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी.

Vodafone-Idea में DND एक्टिव करने का तरीका

Vodafone-Idea यूजर्स को ​इसके लिए कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा जहां आपको Do Not Disturb का विकल्प मिलेगा.

Do Not Disturb पर क्लिक करने के बाद आपको वहां अपना फोन नंबर डालना है.

आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा उस एंटर करें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें.

इस प्रोसेस के बाद आपके नंबर पर DND एक्टिवेट हो जाएगा. बता दें कि कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आप अपने नंबर पर DND की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं.

Airtel में DND एक्टिव करने का सिंपल प्रोसेस