How to apply Baal Aadhaar card online: आधार कार्ड अब ज्यादातर सेवाओं में अनिवार्य है. आधार नंबर देश भर में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य है. UIDAI बड़ों ही नहीं, बच्चों के लिए भी आधार कार्ड जारी करता है. इसे बाल आधार (Baal Aadhaar) कहा जाता है, जो पांच साल से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि बाल आधार के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

बाल आधार कार्ड नीले रंग का होता है. बच्चों के लिए आधार नामांकन बड़ों के समान है. इसके लिए आपको अपने बच्चे को निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर ले जाना होगा और नामांकन फॉर्म भरना होगा. बच्चों के लिए आधार कार्ड (बाल आधार) मुफ्त जारी किया जाता है. 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाएगा.

बाल आधार के लिए अप्लाई करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका (how to apply for Baal Aadhaar card online step-by-step process)

– UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

– आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

– बच्चे का नाम, माता-पिता का फोन नंबर, ई-मेल ऐड्रेस समेत अन्य पर्सनल डीटेल भरें.

– पर्सनल डीटेल भरने के बाद ऐड्रेस, लोकलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जैसी डीटेल भरनी होंगी.

– इसके बाद फिक्स्ड अपॉइंटमेंट टैब पर क्लिक करें.

– अब आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख शेड्यूल करें.

– आवेदक नामांकन प्रक्रिया के साथ निकटतम नामांकन केंद्र का चयन कर सकते हैं.

– निर्धारित तारीख को सभी जरूरी डॉक्युमेंट और प्रिंट आउट के साथ नामांकन केंद्र पर जाएं. डॉक्युमेंट्स के साथ रेफरेंस नंबर लेना न भूलें.

– संबंधित अधिकारी वेरिफकेशन करेगा. अगर बच्चा 5 साल का होगा, तो बायोमेट्रिक लिया जाएगा और उसे आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा.

– कन्फर्मेशन प्रॉसेस के बाद आवेदक को एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया जाएगा, जिससे ऐप्लिकेशन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा.

– वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा.

– नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको 60 दिनों के भीतर एक एसएमएस मिलेगा और बच्चे के लिए बाल आधार कार्ड जारी कर दिया जाएगा.