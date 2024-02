Hindi Technology

How To Apply For Pan Card Online How To Check Pan Card Status How To Download E Pan

PAN Card ऑनलाइन अप्लाई करना है आसान, जानें यहां Step By Step

अगर आप पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो ऑनलाइन एप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, यहां स्टेप बाई स्टेप जानें.

How to apply for PAN Card online : PAN यानि पर्मानेंट अकाउंट नंबर. ये एक यूनिक 10 डिजिट वाला अल्फान्यूमेरिक मार्कर है, जो देश में आपको टैक्सपेयर की पहचान दिलाता है. ये सभी के लिए जरूरी है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कंपनी या NRIs हो. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो हम इस लेख में आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं. ये मुश्किल नहीं है. इसे करने के लिए बहुत छोटी सी फीस लगती है. तो आइये जानते हैं कि PAN Card के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं और साथ ही ये भी जानिये कि PAN Card अप्लाई करने के बाद ये कैसे चेक करें कि वह बना कि नहीं (PAN Card status). आपको यहां इस लेख में ये भी पता चलेगा कि आप ई-पैन को डाउनलोड (how to download e-PAN card) कैसे कर सकते हैं.

Trending Now

NSDL या UTIITSL के जरिये कैसे अप्लाई करें (How to apply for a PAN Card online through NSDL or UTIITSL)

स्टेप 1: PAN Card ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए NSDL (https://tin.tin.nsdl.com/pan/index.html) या UTITISL (https://www.pan.utiitsl.com/PAN/index.jsp​​​​​​​​) वेबसाइट पर जाएं.

You may like to read

स्टेप 2: यहां ‘Application Type‘ और ‘Category‘ सेलेक्ट करें. अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो Form 49A सेलेक्ट करें. नहीं तो Form 49AA (जो कि NRIs के लिए है).

स्टेप 3: इसके बाद आपको ‘Application information‘ सेक्शन में जाना होगा, जो उसी पेज पर मिल जाएगा. इसमें टाइटल, सरनेम, नाम, लास्ट नेम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि दिया गया होगा.

स्टेप 4: सारी जानकारी फिल करने के बाद टर्म्स एंड कंडिशन पर क्लिक करें और CAPTCHA कोड डालकर एंटर प्रेस करें.

स्टेप 5: एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर वेरिफिकेशन के लिए आएगा.

स्टेप 6: एक बार आप इसे वेरिफाई कर लें तो टेम्पररी यूजर ID और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा.

स्टेप 7: फॉर्म भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा. आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये पेमेंट कर सकते हैं.

स्टेप 8: एक बार पेमेंट और एप्लिकेशन असेप्ट हो जाए तो आपसे आईडी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जाएगा.

स्टेप 9: आप इसे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं या इन्हें कूरियर पोस्ट के जरिये NSDL/ UTIITSL को भेजना होगा.

स्टेप 10: फॉर्म पूरा करने के बाद PAN card आपके पते पर 15 दिनों के भीतर आ जाएगा.

आपका पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध है और पते में किसी भी बदलाव से अप्रभावित रहता है. कर भुगतान करने वाली संस्थाओं में से किसी भी दो लोगों के पास एक ही पैन कार्ड नहीं हो सकता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के प्रावधानों के अनुसार, एक से अधिक पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

स्टेटस कैसे चेक करें (How to check PAN Card status)

स्टेटस (PAN Card status) चेक करने के लिए भी आपको NSDL/ UTIITSL पोर्टल पर जाना होगा.

स्टेप 1: अगर आपने PAN Card के लिए NSDL के जरिये अप्लाई किया है तो होमपेज पर जाएं और वहां ‘Registered User‘ ऑप्शन सेलेक्ट करें.

स्टेप 2: अपना टेम्पररी टोकन नंबर (जो पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त मिला होगा) एंटर करें , साथ में ईमेल ID, DoB और कैप्चा कोड.

स्टेप 3: अब ‘Submit’ पर क्लिक करें. यहां आपको PAN card स्टेटस दिख जाएगा.

यूटीआईआईटीएसएल यूजर होम पेज से ‘ट्रैक पैन कार्ड’ पर क्लिक कर सकते हैं और पैन कार्ड का स्टेटस की जांच करने के लिए एप्लिकेशन कूपन नंबर या पैन नंबर, डीओबी और कैप्चा कोड दर्ज कर सकते हैं.

पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें (How to download PAN Card)

एनएसडीएल/यूटीआईआईटीएसएल यूजर को ई-पैन कार्ड जारी करता है, जिसे डिवाइस पर डाउनलोड किया जा सकता है. एनएसडीएल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर ई-पैन कार्ड भेजता है. फाइल एन्क्रिप्टेड है, अनलॉक करने के लिए अपनी जन्मतिथि dd/mm/yy प्रारूप में दर्ज करें.

चरण 1: यूटीआईआईटीएसएल के होमपेज पर एक अनुभाग है जो उपयोगकर्ताओं को पैन कार्ड डाउनलोड करने की अनुमति देता है.

चरण 2: ‘डाउनलोड ई-पैन’ विकल्प पर क्लिक करें.

चरण 3: ई-पैन डाउनलोड करने के लिए पैन नंबर, जन्मतिथि, कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘सबमिट’ दबाएं.

यह सुविधा केवल उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने नए पैन के लिए आवेदन किया है या यूटीआईआईटीएसएल के साथ नवीनतम परिवर्तन/सुधार अपडेट के लिए आवेदन किया है और जिन्होंने पहले आयकर विभाग के साथ अपने पैन रिकॉर्ड के साथ एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर या ईमेल पंजीकृत किया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें