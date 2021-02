Twitter’s Blue Tick Verification: माइक्रो-ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म Twitter ने ब्लू टिक (Twitter’s Blue Tick) वेरिफिकेशन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है. यानी अब आप भी ट्विटर पर अपने अकाउंट को वेरिफाई कराकर ब्लू टिक (How To Get Blue Tick On Twitter) पा सकते हैं. हालांकि केवल स्पेशल मामलों में ही ब्लू टिक (Blue Tick Verification) दी जाती थी. इस बाबत कुछ श्रेणियां भी बनाई गई हैं जिन्हें ब्लू टिक ट्विटर पर दिया जाएगा. Also Read - Twitter पर कैसे पाएं Blue Tick, यहां जानें Verification की प्रक्रिया

बता दें कि ट्विटर द्वारा एक ट्वीट कर बताया गया कि जिन लोगों का अकाउंट वेरिफाईड है, वे लोग ट्विटर पर जाकर अपना स्टेट्स चेक करें. ट्विटर ने कहा है कि जो लोग ट्विटर पर एक्टिव नहीं होंगे उनके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. Also Read - US Vice President Kamla Harris के पति भी हैं खास, Twitter ने उन्हें बनाया @SecondGentleman

किसका अकाउंट होगा वेरिफाइड? ( Users will have their account verified?) Also Read - जो बाइडेन को ट्विटर से मिला झटका, नहीं मिलेंगे राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के फॉलोवर्स

Twitter ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत ब्लू टिक देने के लिए कुछ दायरे बनाए है. इसके तहत किसी भी अकाउंट को विरफाइ कराने के लिए उसका एक्टिव होना जरूरी है. साथ ही कुल 6 श्रेणियां बनाई गई हैं जिसके तहत यूजर्स को ब्लू टिक जिया जाएगा. इन लोगों को दिया जाएगा ब्लू टिक वेरिफिकेशन (How To Get Twitter’s Blue Tick Verification)

1- सरकार (राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लोग)

2- न्यूज (न्यूज संस्थान या पत्रकार)

3- कंपनी, ब्रांड्स और नॉन प्रॉफिट संगठन

4- मनोरंजन जगत के लोग

5- स्पोर्ट्स और e-Sports के लोग

6- ऐक्टिविस्ट, ऑर्गनाइजर्स और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति

ट्विटर ने बताया कि इन श्रेणियों के अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे शिक्षा क्षेत्र संबंधित लोगों, विज्ञान क्षेत्र के लोगों, धर्म गुरुओं को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया गया है. बता दें कि इस साल के अंत तक इन श्रेणियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है. ट्विटर ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि कई वेरिफाइड अकाउंट जो अयोग्य हैं उनके वेरिफाइड स्टेट्स को हटा दिया जाएगा. जो लोग सरकार के साथ पूर्व में संबंधित थे उनके ट्विटर ब्लू टिक को हटाया जा सकता है.

कैसे करें आवेदन? (How To Apply For Twitter’s Blue Tick Verification)

ट्विटर पर ब्लू टिक वेरिफिकेशन की चाह रखने वालों के लिए कंपनी ने एक पोर्टल बनाया है जहां आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, तथा कुछ जानकारियों को वेरिफाई कराना होगा. जैसे ही आप इन जानकारियों को सब्मिट कर अप्लाई करेंगे यह आपको नए पेज पर ले जाएगा. बता दें कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारियों से ट्विटर संतुष्ट होता है तो आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन मिल जाएगा.