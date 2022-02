How To Change Photo in Aadhaar Card: आज देश में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन गया है (aadhaar card update) और लगभग हर सरकारी काम में इसकी जरूरत पड़ती है. यहां (aadhaar update online) तक कि बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर स्कूल में एडमिशन तक (change photo in aadhaar card) आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी. क्योंकि आधार आज आपके आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम करता है. ऐसे में यदि Aadhaar Card में लगी फोटो आपको पसंद (UIDAI) नहीं आ रही और आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि आप घर बैठे चंद मिनटों में ही यह काम कर सकते हैं. (aadhaar update status) आज हम आपको Aadhaar Card में फोटो बदलने की तरीका बताने जा रहे हैं.Also Read - Oppo A76 स्मार्टफोन कम कीमत और दमदार फीचर्स के साथ हुआ लॉन्च, यहां जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

ऐसे बदल सकते हैं Aadhaar Card में अपनी फोटो

Step 1: Aadhaar Card में अपना फोटो बदलने के लिए आपको सबसे पहले uidai.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है.

Step 2: इसके बाद आपको Get Aadhaar सेक्‍शन में जाकर आधार एनरोलमेंट फॉर्म या करेक्शन/अपडेट फॉर्म को डाउनलोड करना होगा.

Step 3: फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें मांगी गई सभी डिटेल्स को भरकर अपने क्षेत्र के आधार एनरोलमेंट सेंटर पा जाएं.

Step 4: फिर एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर एक्जीक्यूटिव के पास जाकर फॉर्म जमा करें.

Step 5: इसके बाद वहां मौजूद एक्जीक्यूटिव आपका नई तस्वीर क्लिक करेगा और उसके आधार कार्ड में अपलोड करेगा.

Step 6: बता दें कि इस प्रोसेस के लिए आपको 50 रुपये फीस जमा करनी होगी.

Step 7: आधार एनरोलमेंट एक्जीक्यूटिव आपको एक रिक्वेस्ट नंबर (URN) और एक्नोलेजमेंट स्लिप (Acknowledgement slip) देगा.

Step 8: इसके बाद आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट जाकर रिक्वेस्ट नंबर (URN) डालकर अपने आधार कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

Step 9: नई फोटो अपडेट होने के बाद वेबसाइट के माध्यम से ही उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.

Step 10: बता दें कि फोटो अपडेट होने के प्रोसेस में करीब 90 दिनों का समय लगता है.