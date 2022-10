How to update address in aadhar card after marriage : आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो पूरे भारत में व्यक्तिगत उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. सब्सिडी प्राप्त करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए विभिन्न चीजों के लिए अब आधार की आवश्यकता है. महिलाओं को शादी के बाद अपने आधार कार्ड में नाम बदलने की आवश्यकता होती है. जाहिर सी बात हैं, भारत में शादी के बाद लड़कियों का पता और रसनेम बदल जाता है. ऐसे में अगर आधार में ये दोनों चीजें अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ती है. अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आधार कार्ड में पत्नी का नाम और सरनेम कैसे बदला जा सकता है, तो यहां उसकी पूरी प्रक्रिया जानें.Also Read - AADHAR Card Recruitment 2022: UIDAI में सेक्शन ऑफिसर समेत कई पदों पर आई भर्ती, ऐसे करें आवेदन

शादी के बाद आधार कार्ड में नाम और पता बदलने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी

मैरिज सर्टिफिकेट

पासपोर्ट

PAN कार्ड

वोटर ID

राशन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

क्रेडिट कार्ड फोटो

फोटो के साथ बैंक ATM कार्ड

कोई भी फोटो ID कार्ड

शादी के बाद ऐसे ऑनलाइन बदलें नाम और पता (online Change Name & Address in Aadhaar Card after marriage)

1. जो महिलाएं शादी के बाद अपना नाम और पता बदलना चाहती हैं, उन्हें आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.

2. होम पेज पर आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें विकल्प पर क्लिक करें.

3. आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें.

4. आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया था.

5. ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन विकल्प पर क्लिक करें.

6. एक नया पेज खुलेगा, यहां आवेदक को नाम और पता अपडेट करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. सबमिट पर क्लिक करें.

7. सरकार सभी जमा किए गए दस्तावेजों को मान्य और सत्यापित करेगी और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक अनुमोदन संदेश भेजेगी.

8. इस प्रक्रिया के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है.

ऑफलाइन तरीका

ऑफलाइन तरीकों के लिए, जो महिलाएं नाम और पता बदलना चाहती हैं, उन्हें आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा.

आधार कार्ड में नाम और पता बदलने के लिए आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाने होंगे.

सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज ले जाना सुनिश्चित करें और स्कैन की गई प्रतियां केंद्र को सौंपने के लिए जमा करें.

इस प्रक्रिया में, आवेदक अन्य परिवर्तनों और बायोमेट्रिक्स को भी अपडेट कर सकते हैं.

ऑफलाइन तरीके के लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क लेना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

आधार कार्ड विवरण अपडेट करना आसान है, लेकिन जो महिलाएं अपडेट करना चाहती हैं उन्हें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए.

1. वे यूआरएन (अपडेट रिक्वेस्ट नंबर) का उपयोग करने के बाद संभालकर रखें. क्योंकि स्टेटस जानने में यह काम आएगा.

2. नाम और पता बदलने या ठीक करने की प्रक्रिया को पूरा होने में 90 दिन लगते हैं. उसके बाद, हम यूआईडीएआई वेबसाइट के माध्यम से ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं.

3. नाम और पता बदलने से पहले सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और दो बार जांच की जानी चाहिए.

4. अपलोड किए गए सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें या आगे उपयोग के लिए दस्तावेज़ों की फोटोकॉपी सौंप दें.