How to Check Aadhar Linked Mobile Number: आजकल आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है जिसकी हर जगह जरूरत पड़ती है. बैंक से लेकर ऑफिस तक कहीं भी इसकी जरूरत पड़ जाती है. आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर (Aadhar Card Update) से जुड़ा होता है और आप आधार से जुड़ा कोई भी काम करवाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन (How to Know Aadhaar Mobile Number) आपको मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होता है. अक्सर कई बार मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते समय आप यह भूल जाते हैं कि आपने Aadhar Card में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट किया है. ऐसे में आपको Aadhar card से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता.

अगर आप भी यह भूल गए हैं कि Aadhar card में कौन सा नंबर लिंक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिनके जरिए आप पता कर सकते हैं कि Aadhar card में कौन सा लिंक है. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे चुटकियों में यह काम कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस.

आधार में कौन सा मोबाइल नंबर है लिंक, ऐसे करें पता

Step 1 – आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है यह पता करने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट करना होगा.

Step 2 – इसके बाद होम पेज पर दिए गए My Aadhar में जाकर Aadhar Services का ऑप्शन सिलेक्ट करना है.

Step 3 – Aadhar Services पर क्लिक करने के बाद आपको Verify Aadhar Number का विकल्प शो होगा.

Step 4 – Verify Aadhar Number पर क्लिक करें, फिर एक नई विंडो ओपन होगी. जहां आपको अपना आधार नंबर डालकर एंटर करना है.

Step 5 – इसके बाद Procedure to verify के लिंक पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते ही आपको अपने आधार कार्ड का स्टेटस शो होगा. जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है.