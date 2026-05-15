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How To Check Fake Sim Cards Linked With Aadhaar Online Using Sanchar Saathi Portal

कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं चल रहा है फर्जी सिम? जानिए पता करने का आसान तरीका, वरना हो जाएगी मुश्किल

Sanchar Saathi: आजकल फर्जी सिम कार्ड से जुड़े मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं अगर आपके नाम पर फर्जी सिम कार्ड चल रहा है तो इसके बारे में कैसे पता करेगा.

Sanchar Saathi

Sanchar Saathi: आजकल फर्जी सिम कार्ड का मामला तेजी से बढ़ रहा है. कई लोग किसी दूसरे के आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके सिम निकाल लेते हैं. बाद में उसी नंबर से ठगी, साइबर फ्रॉड और दूसरे गलत काम किए जाते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके नाम पर सिम रजिस्टर्ड होता है. इसलिए समय रहते यह पता करना जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं.

Sanchar Saathi Portal से करें जांच

सरकार ने लोगों की मदद के लिए Sanchar Saathi Portal शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके आधार पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं. यह तरीका पूरी तरह सुरक्षित और फ्री है. अगर कोई फर्जी नंबर दिखता है तो उसी समय उसकी शिकायत भी की जा सकती है.

ऐसे करें अपने नाम के सिम चेक

मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलें

sanchar.sathi.gov.in वेबसाइट पर जाएं

‘Know Your Mobile Connections’ ऑप्शन चुनें

अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा भरें

OTP डालते ही सभी रजिस्टर्ड नंबर स्क्रीन पर दिख जाएंगे

अगर कोई अनजान नंबर दिखे तो तुरंत उसकी शिकायत करें

फर्जी नंबर को ऐसे करें ब्लॉक

अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखता है जिसे आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो तुरंत उसे ब्लॉक करा दें. इसके लिए पोर्टल पर मौजूद CEIR सेक्शन में जाएं. वहां फर्जी नंबर की शिकायत दर्ज करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. शिकायत के कुछ समय बाद वह नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है. जरूरत पड़ने पर आप पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दे सकते हैं.

क्यों जरूरी है यह जांच

फर्जी सिम आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. इससे बैंक फ्रॉड, UPI ठगी और साइबर अपराध जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर अपराध में आपका नंबर इस्तेमाल हुआ तो पुलिस जांच में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इसलिए हर कुछ महीनों में अपने नाम पर एक्टिव सिम जरूर चेक करें और आधार कार्ड किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें.

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