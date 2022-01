Voter ID List: देश में चुनावी मौसम की शुरुआत हो गई है और आप वोट डालने से पहले आप भी थोड़ी तैयारी कर लें. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते और यदि वोटर आईडी (Voter ID Card) है तो पहले चेक करना होगा कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. आपके राज्य में चुनाव का दिन आने से पहले ही आपको वोटर लिस्ट में नाम चेक करना होगा, (How To Check Name on Voter List) यदि लिस्ट में नाम है तभी आप वोट डाल पाएंगे. इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे ही यह काम कर सकते हैं. यहां आपको ऑनलाइन Voter List नाम चेक करने का तरीका बता रहे हैं.Also Read - Whatsapp Admin हो जाएं सावधान, ग्रुप में भूल से की गई ये गलतियां आपको पहुंचा सकती हैं जेल

यहां जानें Voter List में नाम चेक करने का तरीका

इसके लिए सबसे पहले आपको https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आपको कई विकल्प मिलेंगे, इनमें से Electoral Role पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया वेबपेज ओपन होगा, जहां आपको अपने वोटर आईडी की ​डिटेल्स एंटर करनी होगी. इसमें नाम, उम्र, जन्म तिथि, लिंग, राज्य और जिला आदि की डिटेल्स शामिल है. इसके बाद नीचे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करें और सर्च पर क्लिक करें. वहीं पेज पर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसमें EPIC number, राज्य और कैप्चा कोड डालना होगा. इसके बाद एक नई टैब ओपन होगी और आप चेक कर पाएंगे कि ​वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं.

एसएमएस के जरिए वोटर लिस्ट में चेक करें नाम