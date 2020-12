How to Check PNR status, journey details on WhatsApp: PNR Status और ट्रेन का लाइव स्टेटस जैसी जानकारी के लिए अब बार-बार गूगल का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आप WhatsApp पर ये सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं.

दरअसल, Railofy मोबाइल ऐप में एक नया फीचर लॉन्च किया गया है. इसकी मदद से यात्री WhatsApp के जरिए PNR स्टेटस, ट्रेन जर्नी इन्फॉर्मेशन, ट्रेन लाइव स्टेटस, पिछले व आने वाले अगले स्टेशन समेत अन्य डीटेल आसानी से पा सकते हैं. (How to check train live status)

Railofy का दावा है कि इस नए फीचर से रेल यात्रियों की बहुत सी परेशानी का हल निकल जाएगा. उन्हें उनके मोबाइल पर यात्रा से जुड़े डीटेल मिलते रहेंगे. आइए आपको बताते हैं कि कैसे WhatsApp के जरिए पीएनआर स्टेटस और रियल टाइम ट्रेन जर्नी जैसी जानकारी पा सकते हैं (Check PNR status, journey details on Whatsapp step-by-step guide).

– सबसे पहले अपने फोन में वॉट्सऐप को अपडेट करें. ऐंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और iOS यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से वॉट्सऐप अपडेट कर सकते हैं.

– अब अपने फोन में Railofy ट्रेन इन्क्वॉयरी नंबर +91-9881193322 को सेव करें (Railofy train enquiry number). इससे यह नंबर आपकी वॉट्सऐप कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल हो जाएगा.

– इसके बाद मोबाइल में WhatsApp ओपन करें और कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करने के लिए न्यू मैसेज बटन पर टैप करें (Whatsapp train enquiry number).

– अब Railofy कॉन्टैक्ट नंबर पर टैप करें, जिसे आपने पहले फोन में सेव किया था.

– Railofy के चैट विंडो में अपना 10 अंकों का PNR नंबर टाइप करने सेंड कर दें.

– PNR नंबर भेजने के बाद Railofy आपको WhatsApp पर ट्रेन के रियल टाइम स्टेटस की जानकारी दे देगा.

– कंपनी ने कहा है कि IRCTC यूजर यात्रा से पहले लगभग 10 से 20 बार PNR Status की जांच करता है.