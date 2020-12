How to check WhatsApp Status secretly: जब आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का वॉट्सऐप स्टेटस देखते हैं, तो उस व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाती है. हालांकि, कभी-कभी ऐसा भी होता है, जब आप अपने कॉन्टैक्ट के वॉट्सऐप स्टेटस देखना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं चाहते कि उस व्यक्ति को इसकी जानकारी हो कि आपने उसका स्टेटस चेक किया है. यहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप सीक्रेट तरीके से अपने कॉन्टैक्ट के वॉट्सऐप स्टेटस देख सकते हैं. Also Read - अब WhatsApp पर ही मिल जाएगी ट्रेन की Live Location, PNR Status सहित सभी जरूरी जानकारी

– वॉट्सऐप ओपन करें और ‘सेटिंग्स’ में जाए.

– अब ‘अकाउंट’ टैब पर टैप करें.

– अब सबसे ऊपर दिख रहे ‘प्राइवेसी’ ऑप्शन पर टैप करें.

– इसके ‘Read Receipts’ का ऑप्शन दिखेगा. इसे ऑफ कर दें.

– Read Receipts को ऑफ करने के बाद आप किसी के स्टेटस या चैट को देखेंगे, तो उसे इसकी जानकारी नहीं होगी. Also Read - Gas Cylinder Booking Through WhatsApp: अब व्हाट्स एप से बुक करें गैस सिलिंडर, जानें नंबर और आसान तरीका

आप भी नहीं देख पाएंगे अपने स्टेटस के व्यूज

इस ऑप्शन की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसे ऑफ करने के बाद यह आपके स्टेटस पोस्ट के व्यूज को भी हाइड कर देगा. इसका मतलब आप भी यह नहीं देख पाएंगे कि आपके वॉट्सऐप स्टेटस को किन लोगों ने देखा है. Also Read - WhatsApp New Features: WhatsApp में आए ये टॉप 5 कमाल के फीचर्स, जानें कैसे करें यूज

24 घंटे रहता है वॉट्सऐप स्टेटस

यह बात ध्यान रखें कि कोई भी वॉट्सऐप स्टेटस सिर्फ 24 घंटे तक रहता है. इसका मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति का स्टेटस चेक करना है, तो उसके स्टेटस अपडेट करने के 24 घंटे के भीतर उसे चेक कर लें.