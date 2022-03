How To Clean Smartphone Screen: स्मार्टफोन हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है कि इसके बिना एक पल भी रहना बहुत ही मुश्किल है. बाहर ही नहीं, बल्कि घर में भी काम करते हुए हम अपना स्मार्टफोन अपने साथ ही रखते हैं. ऐसे में कई बार फोन की स्क्रीन गंदी हो जाती है और देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. (Smartphone Screen Clean) अधिकतर यूजर्स गीले हाथ से ही स्क्रीन को साफ (Smartphone Tips And Tricks) कर देते हैं जो कि सही नहीं है. इससे फोन खराब हो सकता है. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप चुटकियों में फोन की स्क्रीन को साफ कर सकते हैं. (Phone Safety) ध्यान रखें फोन की सेफ्टी के साथ ही इसकी सफाई भी काफी जरूरी है.Also Read - Poco X4 Pro 5G भारत में 28 मार्च को होगा लॉन्च, जानिए क्या होगी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स?

मुलायम कपड़े से साफ करें स्क्रीन

फोन की स्क्रीन को साफ करने के लिए अधिकतर यूजर्स टिशू पेपर का उपयोग करते हैं. लेकिन बेहतर होगा कि आप स्क्रीन को साफ करने के लिए किसी मुलायम कपड़े का ही उपयोग करें, क्योंकि इससे स्क्रीन पर स्क्रैच पड़ने का खतरा नहीं र​हेगा. इसके लिए आप माइक्रो फाइबर कपड़े का भी उपयोग कर सकते हैं जो कि बाजार में आसानी से मिल जाता है.

क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल

फोन की गंदी स्क्रीन को साफ करने के लिए पानी का नहीं, बल्कि क्लीनिंग लिक्विड का इस्तेमाल करें. बाजार में आपको कई तरह के ​क्लीनिंग लिक्विड मिल जाएंगे. लिक्विड की कुछ बूंदे कपड़े पर डालकर स्क्रीन को साफ कर सकते हैं.

टूथपेस्ट भी है बेहतर उपाय

वैसे आपको यह पढ़कर थोड़ा अजीब लगेगा कि टूथपेस्ट से भी फोन की स्क्रीन साफ हो सकती है. जबकि यह एक बेहतर उपाय है और इसके लिए आप टूथपेस्ट को स्क्रीन पर लगाकर धीरे-धीरे रगड़े और फिर मुलायम कपड़े से साफ करें. इससे स्क्रीन साफ हो जाएगी और स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे.