PAN Card correction: परमानेंट अकाउंट नंबर – Permanent Account Number यानी (PAN) एक तरह का पहचान नंबर है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जा सकता है। PAN Card को प्रयोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान किया जाता है। इसके साथ ही PAN Card को आईडी प्रूफ के रूप में भी किया जाता है। इसके साथ ही PAN card का उपयोग बिजनेस रजिस्ट्रेशन, फाइनेशियल ट्रांसजेक्शन और बैंक अकाउंट खोलने के दौरान भी किया जाता है। वहीं PAN Card फोन या गैस के कनेक्शन और म्यूचूअल फंड खरीदने के दौरान भी पड़ती है। इसके साथ ही PAN Card का प्रयोग सिनेचर प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है। PAN Card एक आईडी प्रूफ के तौर पर प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है इसलिए इसमें किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपके PAN Card कार्ड में किसी प्रकार की गलती है तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन (PAN Card correction online) ठीक करवा सकते हैं।

Online PAN Card Correction:

स्टेप 1. – PAN Card में छपी किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन ठीक करने के लिए आपको NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां Application Type ऑप्शन में तीसरे Changes or Correction in Existing PAN card ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 2. – इसके बाद कैटगरी भरे और फिर नीचे पूछी गई सभी जानकारियों को सावधानी से भरें। इसके बाद कैपचा कोड भरने के बाद सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें।

स्टेप 3. – इसके बाद आपके ईमेल आईडी में आपके रिक्वेस्ट की टोकन आईडी मिल जाएगी और इस ईमेल में आपको PAN application form का लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक ओपन करें।

स्टेप 4. – PAN application form को सावधानी से भरें और ‘save draft’ बटन पर क्लिक करने से पहले भरी गई जानकारियां एक बार फिर चैक कर लें और मांगे गए जरूरी आईडी प्रूफ जमा करें।

स्टेप 5. – अब पेमेंट करें और आपको ऑनलाइन एक्‍नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी इसे सेव कर लें।

ध्यान रहें PAN Card में किसी भी प्रकार की गलती होने पर नए PAN Card के लिए अप्लाई नहीं करें। दो या दो से अधिक PAN Card होने पर पकड़े जाने कीस्थिति में आपको सजा भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने PAN Card में छपी गलतियों को ठीक करवा लें। आप ऑफलाइन भी PAN Card की गलतियों को ठीक करवा सकते हैं इसके लिए आपको नजदीकी पैन कार्ड सेंटर जा कर एक फॉर्म भरना होगा।