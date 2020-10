How to Download Telegram App for PC: टेलीग्राम (Telegram) सबसे लोकप्रिय क्लाउड-बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्मों में से एक है. आप स्मार्टफ़ोन के साथ-साथ पीसी और लैपटॉप पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए हम एक दूसरे को मैसेज करने के अलावा जरूरी फाइल भी भेज सकते हैं. वैसे टेलीग्राम की बात करें तो कंपनी अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए एक से बढ़कर एक नए फीचर्स लॉन्च करने में एक्टिव है, लेकिन डेस्कटॉप वर्जन में भी कई उपयोगी सुविधाएं हैं. Also Read - Fake Naked Images of Women: कंप्यूटर के एक क्लिक से हजारों महिलाओं की फेक नग्न तस्वीरें तैयार, सोशल मीडिया पर शेयर, रहें Alert

आप में से अधिकांश को एंड्रॉइड और आईओएस (iOS) पर इस ऐप को डाउनलोड करने और चलाने के स्टेप्स के बारे में पता होगा, लेकिन हर कोई इसके डेस्कटॉप वर्जन (Telegram desktop version) से परिचित नहीं है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पीसी यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप पर टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं और चला सकते हैं.

पीसी और लैपटॉप पर टेलीग्राम डाउनलोड करने और चलाने स्टेप्स (Steps To Download And Run Telegram On PC and Laptop)

लैपटॉप और पीसी पर टेलीग्राम इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस को डाउनलोड करने और इस्तेमाल करने के स्टेप काफी आसान हैं. खास बात ये है कि इसको डाउनलोड कर इस्तेमाल करने के स्टेप्स मैक ओपरेटिंग सिस्टम और विंडोज (Windows and Mac OS) दोनों के लिए समान हैं.

स्टेप 1: सबसे पहले टेलीग्राम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. आप इस लिंक पर क्लिक करें या www.telegram.org टाइप करें.

स्टेप 2: जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे हैं तो आप ‘टेलीग्राम फॉर पीसी / मैक / लिनक्स’ (Telegram for PC/Mac/Linux) का विकल्प पाएंगे. उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: एक बार जब आप उपर्युक्त टैब पर क्लिक करेंगे, तो यह आपको एक दूसरे पेज पर ले जाएगा. जहां आप उस ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन का चयन कर सकते हैं जिस पर आपका लैपटॉप चलता है. उदाहरण के लिए हम यहां विंडोज ओएस ले रहे हैं.

स्टेप 4: सेटअप डाउनलोड हो जाने के बाद ऑन-स्क्रीन इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को फॉलो करें.

स्टेप 5: इंस्टॉल होने के बाद अब, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी. मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आपके स्मार्टफोन पर एक ओटीपी कोड मिलेगा.

स्टेप 6: अपने स्मार्टफोन पर रिसीव ओटीपी को पीसी / लैपटॉप ऐप में एंटर करें और आपका टेलीग्राम ऐप रेडी है.