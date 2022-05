EPF/EPS e-Nomination: अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी सैलेरी से पीएफ बैलेंस जरूर कटता होगा. यह बैलेंस आपकी साइड सेविंग है जो कि रिटायरमेंट के बाद आपका साथ देगी. इसलिए समय-समय पर इसमें ऐड हुए बैलेंस को चेक करना भी (PF Balance) जरूरी है. EPFO की गाइडलाइन (EPFO Guidelines) के अनुसार PF अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए ई-नॉमिनेशन (e-nomination) फाइल करना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको घर बैठे e-nomination फाइल (How To Check EPFO Balance) करने का आसान तरीका बता रहे हैं.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 23 May 2022: आज फ्री पाएं Game Streamer Weapon Loot Crate और कई ​मजेदार आइटम्स

हाल ही में EPFO ने अपने ट्विटर अकाउंट (EPFO Twitter Account) के जरिए EPF/EPS में e-Nomination करने का डिजिटल प्रोसेस बताया है. पोस्ट किए गए ​ट्वीट में आपको इस प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप (Aadhaar Card) पूरी जानकारी मिलेगी. जिसकी मदद से आप चुटकियों में EPF/EPS e-Nomination फाइल कर सकते हैं.

EPF/EPS e-Nomination: फॉलों करें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस

Step 1- सबसे पहले epfindia.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करें.

Step 2- इसके बाद वहां दिए गए Service पर जाकर For Employee के विकल्प को चुनें.

Step 3- फिर Member UAN/Online Service के विकल्प पर क्लिक करें.

Step 4- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना है.

Step 5- इसके बाद manage tab में जाकर e-nomination को सिलेक्ट करें.

Step 6- ​फिर आपको Update Family Declaration में Yes पर क्लिक करना है.

Step 7- इसके बाद आपको फैमिली मेंबर की डिटेल भरनी है. बता दें कि आप एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं.

Step 8- कुल राशि घोषित करने के लिए Nomination Details पर क्लिक करने के बाद Save ePFO Nomination पर क्लिक कर दें.

Step 9- इसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा, उसे सब्मिट करने के बाद आपको साइनइन करना है.

Step 10- इस प्रोसेस के बाद आपका e-nomination ePFO के साथ रजिस्टर हो जाएगा.