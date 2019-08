How to Find Phone Using Google : स्मार्टफोन अब हमारी लाइफ स्टाइल का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। यहीं कारण है कि बिना स्मार्टफोन के अब दुनिया की कल्पना नामुमकिन सा लगता है। ऐसें अगर एंड्रॉइड स्मार्टफोन कहीं खो जाए या फिर मिल नहीं रहा हो तो ये समस्या किसी आफत से कम नहीं होती।ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि आपके स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन हो और उसमें गूगल अकाउंट लॉगइन होना चाहिए।

अगर आपके खोए हुए स्मार्टफोन पर गूगल अकाउंट लॉगइन है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इन तीन तरीकें से स्मार्टफोन खोज सकते हैं। हालांकि इंटरनेट ऑन न होने की स्थिति में या फिर फोन बंद रहने की स्थिति में आप उस लोकेशन की जानकारी पा सकते हैं जहां पर फोन में आखिरी बार इंटरनेट ऑन था। ऐसे में खोए मोबाइल फोन को ढूंढूने में इतनी जानकारी भी कई बार मददगार (How to Find Phone Using Google) बन सकती है।

इन आसान स्टेप से ट्रैक करें स्मार्टफोन

1. अपने कंप्यूटर में Gmail.com पर गूगल की उस आईडी से लॉगइन करें जो आपके खोए हुए स्मार्टफोन में है।

2. इसके बाद आप ऊपर आपके नाम के बगल में दिख रहे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर। गूगल अकाउंट में जाएं।

3. यहां आपको सिक्योरिटी पर क्लिक Your Devices में जाकर Find a lost or stolen phone पर क्लिक कर कर फोन ट्रैक कर पाएंगे।

4. Find a lost or stolen phone पर क्लिक करते ही आपके कंप्यूटर पर एक मैप दिखाई देगा। यहां आपके स्मार्टफोन की लोकेशन दिखाई देगी।

5. अगर मैप में दिख रहा निशान हरे रंग का है तो आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन मौजूद है वहीं अगर यह निशान ग्रे रंग का है तो इंटरनेट कनेक्शन आखिरी बार उस लोकेशन पर था।

6. इसके बाद इस निशान पर क्लिक करने पर आप फोन को ट्रैक कर पाएंगे।

7. लोकेशन ट्रैक करने के साथ आप अपने स्मार्टफोन की रिंगटोन बजा पाएंगे। इसके लिए आपको ‘Play Sound‘ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

इस पर क्लिक करते ही आपका फोन वाइब्रेशन और तेज आवाज में रिंग करने लगेगा। लेकिन इसके लिए आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है।