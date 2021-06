अगर आप आपका iPhone हो गया है या चोरी हो गया है तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं क्योंकि आजकल हमारा निजी डाटा मोबाइल में सेव रहता है. ऐसे में गलत हाथों में मोबाइल आने पर डाटा का नुकसान हो सकता है. लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि iPhone गुम होने पर आप उसकी लोकेशन ट्रैक करने के साथ ही डाटा को भी डिलीट कर सकते हैं. यह सुविधा Find My iPhone फीचर की मदद से उपलब्ध कराई जाती है तो कि सभी iPhone डिवाइस में मौजूद है. यहां हम आपको iPhone ट्रैक करने और डाटा डिलीट करने का तरीका बता रहे हैं. Also Read - PUBG Mobile के नए अवतार Battlegrounds को लॉगइन करने के लिए पड़ेगी OTP की जरूरत

सबसे पहले बता दें कि गुम हुए iPhone को ढूंढने के लिए Find My iPhone फीचर तभी काम करेगर जब आपने इसे एक्टिव किया होगा. यानि अगर आप फोन में Find My iPhone फीचर एक्टिव है तभी आप अपना iPhone ढूंढ सकेंगे. इसलिए ध्यान रखें iPhone की सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को जरूर एक्टिव कर लें.

ऐसे करें अपना iPhone ट्रैक..

अगर आपका iPhone खो गया है और उसमें Find My iPhone एक्टिव है तो इसके लिए इसे आसानी से ट्रैक किया जा सकता है.

इसके लिए आपको icloud.com/find लिंक पर जाना होगा और वहां अपनी Apple ID और पासवर्ड एंटर करने होंगे.

पासवर्ड डालते ही ऑटोमैटिकली आपके iPhone की लोकेशन डिटेक्ट होने लगेगी और कुछ ही सेकेंड्स बाद लोकेशन मैप पर शो होने लगेगी.

गुम हुए iPhone को कर सकते है मार्क..

आप चाहें तो अपने गुम हुए iPhone को मार्क कर सकते हैं. इसके लिए लिए फ्लॉटिंग विंडो से Lost Mode बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद आप से एडिशनल फोन नंबर एंटर करने को कहा जाएगा. यह फोन नंबर आपके गुम ​हुए iPhone पर शो होगा. साथ ही एक कस्टम मैसेज भी एंटर करना होगा.

यानि अगर किसी को आपका iPhone मिल गया है तो उसे नंबर और मैसेज शो होंगे जिनकी मदद से वह आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है.

ऐसे डिलीट करें iPhone में मौजूद डाटा…