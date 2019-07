PUBG Mobile का सबसे आकर्षक फीचर इसमें शामिल कलरफुल बेहतरीन कॉस्ट्यूम/आउटफिट है। जहां एक ओर PUBG Mobile को खेलना बिल्कुल फ्री है, वहीं कंपनी अपना मुनाफा गेम के अंदर कॉस्ट्यूम, आउटफिट और स्किन बेच कर बनाती है। इसमें कपड़े, बंदूक और हैलमेट की स्किन, गाड़ियों की स्किन और क्सटम बैग आदि शामिल हैं।

इनमें कई बार कुछ स्पेशल कॉस्ट्यूम भी बेचे जाते हैं, जो काफी महंगे होते हैं। हालांकि कुछ तरीके हैं, जिनके जरिए आप इन चीजों को फ्री में पा सकते हैं। अब एक नया ऑफर आया है, जिसके तहत आप PUBG Mobile में शामिल लिमिटेड एडिशन Godzilla Carapace Hoodie (जैकेट) और PUBG Crate Coupon या Outfit Box III बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। यह सब गिफ्ट आप WeGame for PUBG Mobile ऐप के जरिए पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

How to get PUBG Mobile Godzilla outfit or others