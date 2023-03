Hindi Technology

Aadhaar-PAN link: आपका Aadhaar और PAN कार्ड लिंक है या नहीं? ऐसे करें Link और चेक करें Status

अपने Aadhaar card को PAN से लिंक करना है तो आसान तरीका यहां जान लीजिए.

PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. खासकर अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिये यह बहुत जरूरी है. इसके अलावा इंस्टैंट ऑनलाइन बैंक एकाउंट खोलने के लिए और टैक्स फाइलिंक को ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार और पैन नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है. अगर आपने अभी तक PAN को आधार से लिंक नहीं किया है तो वह जल्द ही इनवैलिड हो जाएगा.

सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार जिन टैक्स पेयर्स का PAN card आधार से लिंक नहीं है उनका Aadhaar अपडेट वैलिड नहीं रहेगा और 31 मार्च के बाद उन्हें मोटी पेनाल्टी के साथ इसे लिंक करना पड़ेगा. हम यहां आपको बता रहे हैं कि आप अपना आधार और पैन नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं और इसका लिंक स्टेटस भी कैसे चेक कर सकते हैं.

PAN और Aadhaar Card लिंक है या नहीं कैसे चेक करें

1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं और चेक करने के लिए ‘To view status if you already submitted link Aadhaar status’ पर क्लिक करें.

2. यहां आपको अपना PAN और Aadhaar card नंबर एंटर करना होगा.

3. अब ‘View Link Aadhaar Status’ बटन प्रेस करें. आपको पता चल जाएगा कि PAN card और Aadhaar लिंक है या नहीं.

आधार और पैन को ऑनलाइन कैसे लिंक करें (How to link Aadhaar with PAN card online)

PAN card को Aadhar card से ऑनलाइन लिंक करने के लिए पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं. इसके अलावा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काम कर रहा है, यह भी देख लें.

1. इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और ‘Link Aadhaar‘ पर क्लिक करें. आपको ये Quick Links सेक्शन में मिल जाएगा.

2. एक फॉर्म खुलेगा. यहां आपको अपना PAN और Aadhar card नंबर एंटर करना होगा. आपके आधार में जो नाम आपने एंटर किया है, वहीं नाम आप फॉर्म में लिखें.

3. फॉर्म पूरा भरने के बाद “I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI” बॉक्स पर क्लिक करें. इसके साथ ही आपको captcha code भी एंटर करना होगा और अब ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें.

जो लोग देख नहीं सकते हैं, वह इमेज कैप्चा की जगह OTP का चुनाव कर सकते हैं.

4. अब 500 रुपये का फाइन जमा करें और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करें.

5. सबमिट होने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा स्क्रीन पर. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Aadhaar OTP आएगा.

आप https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी PAN और Aadhaar नंबर को लिंक कर सकते हैं.