कोरोना महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन जरूरी है और ऐसे में लोग वर्क फ्रॉम कर रहे हैं. साथ ही कहीं यात्रा पर जाने से भी फिलहाल परहेज कर रहे हैं. लेकिन कई बार कहीं जाना बेहद जरूरी हो जाता है और ऐसे में दुनियाभर के देशों में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए कई नए नियम बनाए गए हैं. ताकि आप सुरक्षित यात्रा कर सकें और किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. लेकिन विदेश यात्रा से पहले आपको वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे. इतना ही नहीं कोविड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट नंबर से भी लिंक करना होगा. ताकि यात्रा करते समय आपको बीच में किसी रूकावट का परेशानी का सामना न करना पड़े. सबसे अच्छी बात है कि कोविड वैक्सिनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे CoWIN पोर्टल की मदद से खुद ही यह काम कर सकते हैं.

Now you can update your Passport number in your vaccination certificate.

Login to https://t.co/S3pUooMbXX.

Select Raise a Issue

Select the passport option

Select the person from the drop down menu

Enter passport number

Submit

You will receive the new certificate in seconds. pic.twitter.com/Ed5xIbN834

— Aarogya Setu (@SetuAarogya) June 24, 2021