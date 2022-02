How to Make Reels on Facebook: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook ने हाल ही में ग्लोबल मार्केट में अपना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म Facebook Reels लॉन्च किया है. जो कि दुनियाभर में कुल 150 देशों में उपलब्ध होगा. Facebook Reels पर यूजर्स को Tiktok और Instagram जैसा फील मिलेगा. लेकिन फेसबुक रील्स में कई खास फीचर्स दिए गए हैं जो कि अन्य शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हैं. यहां आप 60 सेकेंड की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं (Facebook Tips) जबकि अन्य प्लेटफॉर्म पर 15 या 30 सेकेंड की सुविधा उपलब्ध है. अन्य खास फीचर के तौर पर यहां आपको ड्रॉफ्ट फीचर की भी सुविधा मिलेगी, जिसकी मदद से क्रिएटर्स रील्स बनाकर उसे ड्राफ्ट में सेव कर सकेंगे.Also Read - iPhone 14 सीरीज के लिए 5G चिप्स प्रदान करेगा टीएसएमसी, सामने आई रिपोर्ट से खुलासा

Facebook Reels की बात करें तो यह एंड्राइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. इसे उपयोग करना बेहद ही आसान है. इसमें दिए गए फीचर्स की मदद से आकर्षक वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं. साथ ही क्रिएटर्स को कमाई का भी मौका मिलेगा. अगर आप भी फेसबुक रील्स का उपयोग करना चाहते हैं तो यहां हम आपको इसके कुछ टिप्स बता रहे हैं.

Facebook Reels बनाने का प्रोसेस

Step 1. Facebook Reels बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना Facebook ऐप ओपन करना होगा.

Step 2. इसके बाद ऐप में आपको रूम्स, ग्रुप और लाइव के साथ ही Reels का भी विकल्प मिलेगा.

Step 3. Reels के विकल्प पर क्लिक करते ही आपको वीडियो बनाने का विकल्प मिलेगा.

Step 4. आप चाहें तो फोन के कैमरे से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, या​ फिर फोन में मौजूद किसी फोटो या वीडियो को ऐड कर वीडियो बना सकते हैं.

Step 5. रील्स बनाने के लिए इसमें इफेक्ट्स, म्यूजिक और टाइम को अपनी सुविधा के अनुसार सेट करें.

Step 6. इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर वीडियो में डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद आप इसे शेयर कर सकते हैं.