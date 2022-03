How To Make IRCTC Account: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश करता है. रेलवे ने लोगों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही IRCTC Website और IRCTC App भी पेश की जा चुकी है. जिसकी मदद से आप घर बैठे कहीं की भी टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पहले अपना अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि अकाउंट नहीं होने की वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. (New Account IRCTC Steps) अगर आप भी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो IRCTC का अकाउंट जरूर बना लें जो कि बेहद ही आसान है.Also Read - Redmi Note 11E Pro स्मार्टफोन 108MP कैमरा और 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च, जानिए क्या है कीमत?

IRCTC का अकाउंट आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट किसी भी तरीके बना सकते हैं. इसके बाद जब भी आपको टिकट बुक करनी होगी तो उसके लिए IRCTC लॉगइन आईडी और पासवर्ड की (how to make IRCTC account) जरूरत होगी. आज हम आपको कुछ स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं (IRCTC login steps) जिन्हें फॉलो कर आप IRCTC अकाउंट बना सकते हैं.

ऐसे बनाएं IRCTC अकाउंट

Step 1- इसके लिए सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं.

Step 2- पेज ओपन होने पर आपको सबसे ऊपर दिए गए REGISTER के विकल्प पर क्लिक करना है.

Step 3- इसके बाद नया पेज ओपन होगा, जहां आपको कुछ डिटेल भरनी है. इसमें नाम, पासवर्ड, भाषा, सिक्योरिटी Question और सिक्योरिटी Answer शामिल हैं.

Step 4- सभी डिटेल भरने के बाद आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी. जैसे कि नाम, जेंडर, जन्म तिथि, व्यवसाय, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर.

Step 5- फिर पिन कोड के साथ अपना रजिस्टर्ड एड्रेस एंटर करें और सभी डिटेल भरने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन के बटन पर क्लिक कर दें.

Step 6- अब इमेज में दिखाए गए टेक्स्ट को भरें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें

Step 7- इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करते ही आपको अकाउंट क्रिएट हो जाएगा.