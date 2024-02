Hindi Technology

How To Port Number From Airtel To Jio

How to Port Number From Airtel To Jio: एयरटेल से Jio में नंबर पोर्ट कराना है आसान, जानें Step by Step

अगर आप अपना नंबर एयरटेल से Jio में पोर्ट कराना चाहते हैं उसका तरीका यहां जान लीजिए.

How to Port Number From Airtel To Jio: अगर आप अपने वर्तमान ऑपरेटर के सर्विस से परेशान हैं और अपना नंबर पोर्ट करना चाहते हैं तो आपको नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

Airtel to Jio में नंबर पोर्ट करने के लिए क्या करें?

नीचे दिये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना नंबर एयरटेल से Jio में पोर्ट कर सकते हैं.

स्टेप 1: अपने मैसेज में जाएं और वहां PORT लिखकर स्पेस दें और अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर लिखें. इसके बाद SMS को 1900 पर भेज दें.

स्टेप 2: आपको एक SMS मिलेगा, जिसमें UPC (यूनिक पोर्टिंग कोड) दिया गया होगा. इस यूपीसी नंबर की एक्सपायरी डेट भी होती है. इसलिए पोर्ट कराने के लिए इस एक्सपायरी डेट से पहले नंबर पोर्ट करा लें.

स्टेप 3: इस यूपीसी नंबर को लेकर किसी भी Jio स्टोर या Jio रिटेलर के पास चले जाएं.

स्टेप 4: अपना ओरिजनल आधार कार्ड अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि पोर्ट करने के लिए आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है.

इन बातों का भी ध्यान रखें :

– वर्तमान ऑपरेटर के सभी लंबित बकाया चुकाएं (यदि आपके पास पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन है).

– सरकार के नियमों के अनुसार, यदि आप एक ही टेलीकॉम सर्कल में पोर्ट कर रहे हैं, तो वैलिडेशन के बाद 3 वर्किंग डेज के भीतर नंबर एक्टिव हो जाएगा. दूसरे टेलीकॉम सर्कल में पोर्ट करने में 5 वर्किंग डेज तक का समय लगेगा. बीच की अवधि में आपकी सेवाएं बाधित नहीं होंगी.

– जम्मू और कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के ग्राहकों से पोर्ट-इन अनुरोधों को 15 वर्किंग डेज के भीतर संसाधित किया जाएगा. बीच की अवधि में सेवाएं बाधित नहीं होंगी.

