How to record WhatsApp call: WhatsApp पर वॉइस कॉलिंग आम बात हो गई है. बड़ी संख्या में लोग वॉट्सऐप कॉलिंग से बातचीत करते हैं. कॉल के दौरान कई बार जरूरी बातचीत होने पर उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वॉट्सऐप पर कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं मिलती है. हालांकि, कुछ ट्रिक लगाकर वॉट्सऐप कॉल भी रिकॉर्ड की जा सकती है. यहां हम आपको ऐसी ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप वॉट्सऐप पर की जाने वाली कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं.

How to record WhatsApp calls on Android (ऐंड्रॉयड फोन पर कैसे रिकॉर्ड करें वॉट्सऐप कॉल?)

– जिस फोन में वॉट्सऐप यूज करते हैं, उसमें गूगल प्ले स्टोर से Cube Call Recorder इंस्टॉल करें.

– क्यूब कॉल रिकॉर्डर ओपन करें और वॉट्सऐप पर स्विच करें.

– अब वॉट्सऐप पर जिससे बात करनी है, उसे कॉल लगाएं.

– कॉल शुरू होते ही आपको क्यूब कॉल विजेट दिखाई देगा.

– विजेट पर क्लिक करें और कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी.

– अगर कॉल के दौरान विजेट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके फोन में क्यूब कॉल रिकॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है.

How to record WhatsApp calls on iPhone (आईफोन पर कैसे रिकॉर्ड करें वॉट्सऐप कॉल?)

– आईफोन को लाइटनिंग केबल के माध्यम से मैकबुक से कनेक्ट करें.

– अगर आप पहली बार आईफोन और मैकबुक को कनेक्ट कर रहे हैं, तो अपने आईफोन पर ‘Trust this computer’ सेलेक्ट करें.

– कनेक्ट करने के बाद मैकबुक पर QuickTime पर क्लिक करें.

– इसके बाद फाइल सेक्शन में जाकर न्यू ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन चुनें.

– क्विकटाइम में रिकॉर्ड बटन के बगल में नीचे की ओर दिख रहे ऐरो पर क्लिक करें और आईफोन चुनें.

– किसी को वॉट्सऐप कॉल करने से पहले QuickTime में रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करें.

– अब जैसे ही आप कॉल लगाएंगे, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी.

– कॉल खत्म करने के बाद QuickTime में रिकॉर्डिंग स्टॉप करें और मैकबुक में फाइल सेव कर लें.

सभी डिजाइस में नहीं करेगा काम

बता दें कि आईफोन या ऐंड्रॉयड के सभी डिवाइस में यह ट्रिक काम नहीं करेगी. कुछ खास डिजाइस में आप ये ट्रिक अपनाकर वॉट्सऐप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं. किसी की कॉल रिकॉर्ड करने से पहले उसकी परमिशन लेना बेहतर रहेगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आप जहां वॉट्सऐप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहां कॉल रिकॉर्ड करना वैध है.

दूसरे फोन में कर सकते हैं रिकॉर्ड

वॉट्सऐप पर की जाने वाली कॉल को आप एक और आसानी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके दूसरे फोन या रिकॉर्डिंग डिवाइस की जरूरत पड़ेगी. वॉट्सऐप पर कॉल करें और उसे फोन को स्पीकर मोड में कर दें. इसके बाद दूसरे फोन या रिकॉर्डिंग डिजाइव में रिकॉर्डिंग शुरू करके रख लें. अब आप स्पीकर मोड में वॉट्सऐप कॉल पर जो भी बात करें, वह रिकॉर्ड हो जाएगा.